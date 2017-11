Måtte stenge butikken etter stor vannlekkasje

Sortland

– Jeg kom hit for å jobbe og det var et trist syn. Det var vann i butikken, på lageret, på spiserommet – over alt, forteller Johansen.

Dette førte til at butikken i dag ble stengt over halve dagen. Til alt hell har det ikke gått ut over matvarene.

– Varene som er skadet er brød og hermetikk, så sånn sett har vi vært litt heldige. Det største problemet vårt i dette er den tapte omsetninga.

Tett dren

Årsaken til lekkasjen er et tett dren på taket over butikken. Vann samlet seg på et avgrenset område og det endte til slutt med at deler av taket gav etter og vann fosset inn. I tillegg til Rema er også Sport 1 og Jysk rammet av lekkasjen.

Kjøpmann Johansen håper at de kan åpne butikken i løpet av dagen.

– Vi håper at vi har fått ryddet godt nok opp her til klokken 15:00 i dag og at vi kan åpne.

I teorien kunne han åpnet butikken tidligere, men han vil være på den sikre sida.

– Vi ville ikke risikere at noen kunder skled eller noe slikt. Kundenes sikkerhet går først, sier han.

Flere rammet

Sport 1 og Jysk er også rammet av lekkasjen. Hvor store skader de har fått på butikken vites ikke. Vi har ikke lyktes å få informasjon fra dem.

Elkjøp skal visstnok ikke ha blitt rammet av lekkasjene.

– Jysk og Rema var de som ikke kunne åpne i dag. Det ble jobbet på spreng for å rydde opp i lekkasjen i går og det førte til at det meste av vannet nå er fjernet, sier Jan Erik Johnsen i Johnsen Eiendom som eier Sortland Senter.

Årsaken til lekkasjen vet han ikke.

– Vi har ikke fått vite noe om årsaken til nå. Det kan jo antas at det har med den mengden vann som kom ned lørdag kveld, sier Johnsen.

Mer om årsak får han og de andre vite på tirsdag da det vil være et infomøte med SE-Gruppen som er entreprenør på byggingen av senteret og som har stått for oppryddingen etter lekkasjen.

Bygger om

Hele senteret går nå gjennom en total ombygging og påbyning og Rema-butikken skal etter planen stenge etter 23. desember og være stengt frem til mars da den skal reåpne i totalt nye og ombygde lokaler i Sortland Senter.