Møteulykke mellom bil og vogntog på Kleivahøgda

Sortland

En bil og en vogntog har krasjet på fylkesvei 82 på Holandshøgda i Sortland mandag morgen. Det har vært én person i hvert av kjøretøyene, men skadeomfanget er fortsatt ukjent.

Politiet opplyser om at det er snakk om ei alvorlig ulykke.

Nødetatene er på stedet, men det er foreløpig for tidlig å si noe om hvordan ulykka har skjedd. Skadeomfanget er ikke kjent.

Venter på vegvesenet

De venter nå på at Statens vegvesens ulykkesgruppe skal komme til stedet for å måle friksjon, altså hvor glatt det er. Det opplyser innsatsleder Peder Johnsen til VOLs reporter på stedet.

– Det kan se ut som om det ene kjøretøyet har fått sleng og kommet over i motsatt kjørebane. Det er de opplysningene vi har fått fra stedet, sier operasjonsleder Remi Johansen.

Han opplyser om at det fortsatt jobbes på stedet, men at de begynner å nærme seg ferdig, og at veien kan åpnes igjen om ikke så alt for lang tid.

Det er store materielle skader på de involverte kjøretøyene.

Omkjøring via Holand

Veien på stedet er stengt, og beskjeden fra politiet er at den vil være stengt i lengre tid. Omkjøringen skjer via Holand, men det er fortsatt glatt på stedet og kø i begge retninger. Omkjøringsveien er også veldig glatt, og den vil bli strødd. Politiet oppfordrer folk til å kjøre forsiktig.

VOL oppdaterer saken.