Ingebjørg Bratland til Sortland over påske

Sortland

Hun har imponert mange i Norge med sin fantastiske stemme, Ingebjørg Bratland fra Telemark. De siste årene har hun spilt over hele landet både alene, og sammen med kjente artister som Odd Nordstoga.

Til neste år har hun flere turnéstopp enn noensinne, og et av dem er Sortland i Vesterålen.

20. april kommer Bratland for å spille blant annet sanger fra sin siste plate, «Hjarteskjell».

”No skal eg snart ut på vegen att! Kjenner det kriblar bra etter ei lang pause. Noko av beste med å gje ut ny musikk er å reise på turné. Og ikkje minst at eg no har endå fleire songar å velge i! Gler meg til å pakke kofferten for å ut å fylle alle dei flotte konsertsalane rundt om med både nye og songar de har høyrd før! Håpar de vil dele kvelden med meg!”, sier hun selv, ifølge en pressemelding fra Kulturfabrikken.