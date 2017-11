Politikerne vil bygge demensboliger ved Lamarka

Sortland

Formannskapet var før torsdagens formannskap på befaring på de potensielle tomtene for bygging av nytt sykehjem på Sortland.

Rådmannen har i sitt forslag pekt på Lamark-tomta er den beste. Før politikerne skulle diskutere dette fikk de se de tre tomtene det er snakk om.

Tomt 1: Poltikerne dro først til Håløygtunet. Her fikk de presentert tomta like bak sykehjemmet. Her er det ei tomt på 19 dekar. Sykehjemmet vil bli 5 000 kvadrat og i tillegg er det da krav om 10 000 kvadrat i grøntområde. Her eier kommunen 30 prosent av tomta fra før.

Tomt to ligger sør for Lamarktunet. Her har man vært i kontakt med grunneierne og ifølge helse- og omsorgssjef, Sture Jacobsen, har dialogen med grunneierne vært god. Tomta er på 13 dekar og her trenger man også etter planen 15000 kvadratmeter.

Tomt tre ligger like ved campingpassen på Sortland. Her har man den samme størrelsen som de to andre, men man har også flere muligheter for beliggenhet. Kommunen eier her også mye selv.

Debatten

Debatten om hvilke av disse tre tomtene som skal velges gikk varmt under formannskapet.

– Får vi en budsjettregulering på kostnadene knyttet til dette? spurte Roar Wessel Olsen (H).

– I budsjettskjemaet ligger det inne 10 millioner i 2018, samt at erverv, planer og det vi trenger neste år, ligger inne i dette, svarte Sture Jacobsen.

Jacobsen gikk også inn på at Lamark-alternativet hadde en fordel.

– Det er rimeligerer å drive to bygg som ligger nært hverandre. Da har man kanskje felles lager. Man har kjøkken på Lamarktunet. Det er for lite der det er i dag, så en må se på utvidelse.Uansett så er det rent driftsmessig økonomisk smart å ha nærliggende. Det er også en mulighet å flytte personal når det ligger nært, fortalte han.

Wessel Olsen ville så vite mulighetene for gjenbruk av dagens bygningsmasse på Håløygtunet, om det ikke blir valgt.

– Vi vil ikke ha bruk for Håløygtunet om vi velger Lamarktunet. Det er da Boligstiftelsen sitt bord. Men vi vil ha bruk for Håløygtunet i tre år til i en mellomfase, så dermed har de tre år på seg å finne ut av det, svarte Jacobsen.

Posisjonen for Lamarka

Videre ble det fra helse- og omsorgssjefen fortalt at tomta på Steinbruddet var den det måtte gjøres mest med. De to alternativene på Håløygtunet og Lamarka var det som var rimeligst.

Karl Erling Nordlund (Sp) uttalte så.

- Kostnadsmessig er det satt av 10 millioner i 2018. Det er presist nok. Det kan bli litt mer og det kan bli litt mindre. Rådmannen var inne på hva det vil koste å drifte. Det må vi ha fokus på. Derfor tenker jeg at om en ved hjelp av valg av tomta kan oppnå noe med tanke på struktur og synergieffekter, må en ha det med seg.

Steinbruddet mente han ville bli vanskelig.

- Med tanke på de vi skal bygge for, så ville jeg ikke prioritere å bygge der. Det alternativet er ikke noe å satse på. Håløygtunet kan det være utfordrende å ta vare på eksisterende bebyggelse. Kostnadene med tanke på avløp er også usikker. Jeg syns det er mye usikkerhet til denne tomta, også med tanke på elveføring rett ved.

Han mente derfor, som rådmannen, at Lamark-alternativet var det beste.

- Her legger vi grunnlaget for en synergieffekt og strukturfordeler siden de vil bli lokalisert nært. Samhandling med de andre grunneierne kan bli utfordrende, men jeg forstår det her er en god dialog. Derfor vil jeg gå for Lamarka.

Området ligger inne i byplanen og er satt av til formålet. Etter planen skal sykehjemmet også bygges som boliger og vil ha en utforming som vil se mer ut som boliger enn en institusjon.

Roar Wessel Olsen (H).

- Jeg syns det var uheldig måten saken ble lagt frem på, men glad for at ballen har begynt å rulle. Har man fått uttalser fra dementforening, eldreforening?, spurte han og fikk til svar at man ikke hadde fått det.

- Vi tenker at steinbruddet ikke er et alternativ i det store og det hele. Dette er tenkt til boligformål. Da står vi igjen med Håløygtunet eller Lamarka. Jeg har hørt på vurderingene som er gjort og tenker at vi også går for Lamarka. Når vi skal bygge nytt så får vi da samlokalisering, sa han men presiserte at han syns det hadde gått fort i svingene og at han håpte dette ikke ville vise seg å være et problem.

Voteringen

Under voteringen ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Dermed ble altså Lamarka valget politikerne falt på.