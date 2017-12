10.000 i bot og 14 dager betinget fengsel

Sortland

Han får ikke lov å kjøre bil i 10 måneder, og må ta førerprøven på nytt.

Det fremgår av en fersk dom fra Vesterålen tingrett.

Fart

Lørdag 23. september ble den unge bilføreren stanset ved Ekren i Hadsel. Han hadde en hastighet på 127 kilometer i timen i 80-sonen.

Bilføreren avga full tilståelse i retten.

– Normen er at det skal reageres med betinget fengsel ned mot minstestraff en i tilfelle hvor det i 80 sonen kjøres mellom 126 og 130 km/time. Det skal i tillegg idømmes en bot på kr 10.000 subsidiært fengsel i 15 dager, jf. foreliggende rundskriv fra Statsadvokatene i Nordland. Det er ikke forhold i saken som gir grunn til å gjøre unntak fra normalstraffen, skriver tingretten, som bemerker at det var lite trafikk og at kjøringen forløp uten uhell.

Prikket inn

Ifølge dommen hadde den unge føreren tre «prikker» i førerkortet. Han fikk derfor forlenget inndragningsperioden for førerkortet fra syv til ti måneder.