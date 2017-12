Strålte på scenen med Wenche Myhre

Sortland

Selv om det var lite drahjelp å få fra den regntunge kvelden utenfor, hadde arrangørene gjort sitt beste med å pynte opp Kulturfabrikkens storstue med blinkende juletrær og vinterbilder på storskjerm.

Wenche Myhre har blitt 70 år, og avslutter jubileumsåret med en liten juleturné sammen med Forsvarets Musikkorps Nord-Norge. Lørdag kveld avsluttet de turneen på Sortland foran en fullsatt Møysal, med et godt voksent publium på amfiet.

– Jula er ikke bare pakker for meg, det er full pakke, sa Myhre fra scenen og kjørte i gang et fartsfylt og stødig juleshow. Og full pakke ble det, med kjente og kjære julesanger, flere medleyer, Stevie Wonder og Tom Jones, og med små historier og vitser mellom låtene.

Gjengen som sjarmerte mest, og som kanskje hadde flest fans i salen, var utvilsomt Sortland barnekor. Myhre har invitert med seg et nytt kor på hver plass hun har besøkt, og barnekoret på Sortland strålte på scenen gjennom flere låter.

De profesjonelle musikerne i Forsvarets Musikkorps Nord-Norge er alltid en fryd å høre på, denne gangen under kyndig ledelse av Myhres samboer, Anders Eljas, som også dirigerte FMNN under Kystvaktas jubileum i samme sal i mars. Korpset sto for kveldens fineste fremføring. Det er lite som kan måle seg med Nordnorsk julesalme, som ble nydelig fremført uten vokal, men med solist Ann-Julie Skarpmo på euphonium.