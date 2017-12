Tipper Sortland og Melbo på nedrykksplass

Sortland

Avdelingsoppsettet for de seks avdelingene i fotballens tredjedivisjon ble sluppet lørdag, og de fleste nordnorske lagene har havnet i samme pulje, sammen med Lyn, Frigg, Grei og Korsvoll.

Selv om lagene fortsatt jobber med neste års spillerstaller, har bookmakerne allerede kommet med de første spådommene og odds på avdelingsvinnere. Ikke overraskende har de Lyn som favoritter til å vinne avdeling seks. Mens både Sortlando og Melbo sier til VOL lørdag at de ønsker å hevde seg i toppen, har spillselskapene liten tro på det.

– Vi skal knive i toppen også neste sesong – Dette er en beintøff serie med en knallgod avdeling. Nivået er høyt uansett hvor man havner, sier Sortland-trener Steve Edvardsen, som har ambisjoner om at gutta skal knive i toppen også neste sesong.

Stålkameratene, Melbo, Sortland og Skjervøy er tippet på nedrykksplass.

– Tross mye reising, er dette en sportslig overkommelig avdeling for Lyn. De mistet opprykket på målstreken i år, men må igjen finne seg i å være soleklar favoritt. Blant lagene i nord er det flere potensielle utfordrere. Fløya hentet nylig inn fire meget sterke signeringer, deriblant tre fra Finnsnes. Sistnevnte rykket ned, men beholder de resten av stallen har de et lag som bør være i toppen. Om Senja beholder storscorer og barne-TV-helt Christer Johnsgård er de også i år et topplag, sier Jørgen Tjærnås i NordicBet i en pressemelding.

– Det blir tøft både fysisk, psykisk og økonomisk, men jeg gleder meg Sortland og Melbo skal møte lag som Lyn og Finnsnes neste sesong. – Det blir et tøft år både psykisk, fysisk og økonomisk, men jeg gleder meg, sier Melbo-trener Thomas Rønning.

NordicBet tipper følgende resultat (odds på opprykk i parentes):

1. Lyn (1.45)

2. Junkeren (9.00)

3. Harstad (13.00)

4. Fløya (15.00)

5. Senja (15.00)

6. Finnsnes (15.00)

7. Korsvoll (20.00)

8. Frigg (20.00)

9. Grei (25.00)

10. Skarp (30.00)

11. Stålkameratene (50.00)

12. Melbo (50.00)

13. Sortland (50.00)

14. Skjervøy (50.00)