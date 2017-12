Fullt hus for festforestillling

Sortland

Sortland kulturskole feirer i år 40 år, og det ble gjort med ei feiende flott festforestilling i Møysalen onsdag.

I løpet av desemberkvelden fikk en fullsatt sal en smak på bredden av det kulturskolen har å by på, med sine mange talenter.

Småtroll og cello

Kulturskolebandet var blant de som bød på et stilig og rocka innslag, med Deep Purple-låta «Smoke on the water», med Torgeir Steinsland på vokal. Kveldens mest sjarmerende vokalprestasjon var det imidlertid Roy Rydland i Sortland tøffeste band Chivago som stod for.

Rydland var 13 år da kulturskolen ble etablert, og 70-åringen trives fortsatt på scenen, der han selv hadde valgt låt fra Gluintan, som ble fremført med herlig spilleglede og høstet trampeklapp.

Både stolte besteforeldre og foreldre til stede i salen rakk å klappe hendene varme flere ganger i løpet av forestillingen, for det var tett mellom høydarene.

Cellist Pelle Bjørkheim Winsjansen (14) ble tidligere i år tildelt Drømmestipendet, et stipend på 10.000 kroner som deles ut i et samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping.

Han var sentral på cello i låta «Long desember night», som var virkelig flott. Imponerende var også Emsemble blå som sammen med de yngste danserne gjorde Dovegubbens hall levende. Småtrollene på scenen kan kunsten å sjarmere!

Bursdagsfest

Kristin Bjørstad leverte flott musikk med sin fremføring av Legend of the wind på flygel.

Danserne fikk løftet humøret til alle i salen med sin livfulle framføring, og også junirkorpset var sterkt til stede, under ledelse av Håkon Kristiansen. Juniorkorpset, som er senterale i Sortland, har både spilt under jazzfestivalen og Fæsterålen. De spilte en blanding av Henry Mancinis beste hits, som høstet mye applaus.

Og festen var på langt nær over, fellesnummer og en bursdagsfest i kafeen på Kulturfabrikken, med både servering og taler var med på å gjøre feiringa til Kulturskolen til en fin kveld for de frammøtte.