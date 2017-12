– Det blåser 50 knop i kastene i Bodø, og lufthavna er stengt

Sortland

Denne lakoniske og humørfylte teksten la Torset ut i sosiale media: «Flyplassen er stengt, hotellene fulle og en bitteliten kø for å finne ut hva slags rettigheter man har. Og likevel.. livet er ikke det verste man har.» Etterfulgt av en smiley.

– Alle fly er stanset og flyplassen er stengt, fordi det blåser 50 knop i kastene her, sier Christian Torset, som forteller at hotellene i byen er fulle.

– Sånn er det, vi må bare se om vi finner noen hyggelige mennesker med en sofa, sier Torset.

Bødo lufthavn er stengt: Sterk vind skaper trøbbel i flytrafikken Avganger fra både Bodø lufthavn, Andøya lufthavn og Stokmarknes lufthavn er innstilt. Årsaken er sterke vindkast i Bodø, der lufthavna har vært stengt i perioder

Lange køer

Det er lange køer på flyplassen, og innstilte avganger er noe som har vedvart hele dagen. De innstilte avgangene fra Bodø har påvirket flytrafikken også til og fra Stokmarknes lufthavn og Andøya Lufthavn.

– Folk står her i kø, de smarte forlot flyplassen for noen timer siden og fikk seg plass på hotell. De mer optimistiske som ble igjen, står nå her og angrer, humrer han.

-Trenger jeg å spørre, i hvilken av de to kategoriene er du?

– Hehe! Jeg er bare observatør, ler Torset, som har vært i Bodø for å delta på fylkestinget, der han er kommunikasjon og strategimedarbeider.

– Det er ikke så mye å gjøre med, været rår man ikke over. Bare bagasjen dukker opp blir jeg fornøyd, det hadde vært gjevt å få pussa tennene i kveld, sier Torset, som håper det vil la seg ordne å finne et husrom.

– Hvis ikke blir jeg sittende her i natt, men jeg tror det skal gå bra. Jeg flyr ofte, og dette er sjelden kost, så det må man bare ta. Siden jeg har vært på fylkestinget har jeg vært innendørs i hele dag, og har ikke fått med meg at det var dårlig vær, sier han.

Ifølge meteorologene skal vinden være like heftig i Bodø fredag.

Varsler storm i nord Meteorologisk Institutt varsler storm i Troms og deler av Nordland. Til Nordlys sammenligner vakthavende meteorolog uværet med stormen Ylva.

– Det var ikke noen forandring, på yr.no sa de at det skulle være like kraftig i morgen klokka ett så vi får se, kanskje jeg blir Bodø-væring, humrer han.

Behersket stemning

Torset kan ellers rapportere om ei behersket stemning på flyplassen.

– Nordlendingene står her og er ikke så overraska, søringene er litt mer forvirret. Men det går seg til, og det er generelt dannet og behersket stemning, sier han muntert.

Torset forteller at det mest ergerlige med å være værfast er at han ikke fått sett bror og onkelbarnet på ett år, som han hadde gledet seg til å treffe mens de er på besøk på Sortland.

– Men det nytter ikke gråte, man er bare nødt til å slå ut med nevene og flire litt, det er tross alt ikke verdens undergang å bli forsinket,og jeg har vært på verre plasser enn dette her, så det går veldig greit, sier sortlendingen.