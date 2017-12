Nye Kubehuset ikke redde for konkurranse

Sortland

Kubehus åpna først dørene i Sortland i september i fjor, og det ble tidligere i år klart at de var i ferd med å vokse seg ut av lokalene.

Nå har butikken åpna i nye lokaler - nedenfor Sortland taxi.

Vil skille seg ut

Det er ikke akkurat manko på møbelbutikker i Sortland - og når du åpner butikk bare et generøst steinkast unna både Skeidar og Bohus, blir konkurransen hard. Det bekymrer ikke driverne.

– Det er hard konkurranse i Sortland, men segmentet i vår butikk er for dem som vil ha noe annet enn det masseproduserte. Det er tilskudd til de andre butikkene, mener Line Næss Soltvedt.

Den ene siden av butikken er viet til møbler, også store møbler som for eksempel sofaer.

– Vi gjorde en markedsundersøkelse blant kundene våre i den forrige butikken, og det var tydelig at de var interessert i møbler. Med bedre plass, kan vi også selge mer av det, sier hun, og legger til at varene de har i butikken, også er ment for å inspirere kundene til å velge litt annerledes, tørre litt mer hjemme.

Populært

Da butikken åpna i 11-tida torsdag, kom det mange nysgjerrige kunder. Det var tydelig at mange benytta lunsjpausen til å ta en tur til den nye butikken.

En av dem var Hege Abrahamsen. Hun har vært i den tidligere butikken, og ønsket å se hvordan det hadde blitt.

– Jeg syns de har en del merker de andre butikkene ikke har. Jeg liker den grafiske stilen deres veldig godt, sier hun.

Abrahamsen syns også det nye lokalet er veldig moderne og åpent.