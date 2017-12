Innholdsrikt julemarked på torget

Sortland

– Åh, her var det mye fint, sier Connie Vian Iversen, som synes det er noe helt eget å handle på et julemarked. Hun sikret seg mange flotte julegaver.

– Dette er helt supert, nå har jeg handlet masse julegaver og kan dra hjem og krysse av på lista, smiler hun.

Fredag var utstillerne på plass på julemarkedet til Sortland næringsforening, noen er til stede både fredag og lørdag.

Det vil trolig komme enda flere på lørdag, det har litt med været å gjøre, sier Siv Johansen, som fikk mye besøk på sin stand, der glasshjerter gikk unna som varmt hvetebrød.

Også rakfisken til Sigerfjord Fisk AS er en slager, og i boden til Jorids hjemmebakte lefser måtte det stå to selgere for å ta unna strømmen av handlende fredag.

– Hører med til jul

Jane Helen Nilssen sikret seg røykt laks fra Viltkroa, den har et godt omdømme, som legendarisk god.

– Den er den aller beste, og røykt laks er noe som hører med når det er jul. Også synes jeg det er viktig å støtte opp om de lokale produsentene, sier Nilssen.

Viltkroa har også mye annet spennende lokalprodusert mat, blant annet alt fra røyk bacon til elgburger og røykt lammerull.

– Folk som smaker på den, må kjøpe den fordi den er god, sier Kjetil Arnesen.

En annen som byr på spesialiteter er Rune Tjønsø, kaffen han selger er brent i Sigerfjorden, og på standen er det også lokalprodusert øl. Og julekaffen, som kvernes i selve teltet på torget, er populær.

– Det er laget av en utflytta sigerfjording. Det er litt spesielt å selge øl på et marked, nå har jeg begynt med det og all ære til Sortland kommune som har gitt tillatelse, det er veldig bra. Mange kunder kommer og er nysgjerrig på ølet, det er litt spennende, sier han.

Produkter av reinsdyrskinn, ekte heimlaga geitost, og te i et utall variantert, det er et rikholdig marked som er i gang.

– Det var veldig mye folk innom på formiddagen, utpå ettermiddagen har det dabbet litt av, men det har vært bra det er et jamnt sig med folk, sier Kjetil Arnesen.

– Flott med lokalmat

Bodil Storm Endresen var en av de som hadde tatt turen fra Øksnes for å handle på julemarkedet, hun dro fra Alsvåg til Sortland sammen med datter og barnebarn, og synes det er et flott marked.

– Kjempefint er det. Rakefisk har jeg allerede handlet fra Sigerfjord fisk, det er herlig spise nesten hele året, sier Endresen.

Hun kan dessuten kunsten å produsere rakfisk, siden hun opprinnelig er fra Ranøy.

– Fra jeg var 14 år gammel var jeg sammen med pappa og bakket mens han tok fisken ut fra garnene, også laget vi rakfisk. Det er veldig nøye at ikke fisken kommer borti noe, sier Endresen.

– Rakefisk er en tradisjon til jul, sier hun.

Også Karin Framnes synes det er flott med så mange lokale småskalaprodusenter samlet. Hun sikret seg røykt ørret fra Øksnesbilen, som skal sendes i gave over grensa til Sverige.

– Det er veldig bra at det er så mange produsenter med lokalmat på ett marked, jeg synes det er på tide at man samler dem alle på en plass, sånn at vi får handlet lokal mat, sier Framnes.