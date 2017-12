Sikret statlig støtte i tre år

Sortland

Torsdag ble det offentliggjort hvilke musikkfestivaler som får statlig støtte i 2018.

I år har man gått bort fra den såkalte knutepunktordningen, som siden 1995 har gitt noen få festivaler fast støtte over statsbudsjettet, mot at de deler sin kompetanse med mindre festivaler. Nå skal Kulturrådet stå for tildeling av alle tilskuddene i én felles ordning, og torsdag ble det klart hvilke festivaler som får av neste års festivalpott på nærmere 290 millioner kroner.

– Knutepunktordningen skapte unødig store forskjeller i tilskuddsnivået til ellers sammenlignbare musikkfestivaler. Vi har derfor valgt å gjøre en viss reduksjon i tilskuddene til flertallet av de tidligere knutepunktfestivalene. Dermed har vi frigjort midler som sammen med økningen fra Stortinget, har gjort oss i stand til å gi det øvrige festivalfeltet et løft som kommer til å merkes rundt om i hele landet, sier leder for Musikkutvalget for arrangør og festivalstøtte, Jan Ole Otnæs, på Kulturrådet sine hjemmesider.

Totalt har det kommet inn 202 søknader om støtte for 2018. 133 av disse har fått innvilget tilskudd, 53 har fått for flere år. Blant festivalene som nå har sikret seg støtte over flere år er vår egen Sortland jazzfestival. De hadde søkt om årlig støtte på 200.000 kroner, noe de har fått innvilget i tre år fremover.

– Vi er stolte over å være blant de festivalene som får treårig støtte mellom 2018 og 2020, sier festivalsjef Steinar Kjeldsen i en epost til VOL.

Nordland er det fylket som har fått størst økning i tilskuddene etter omlegging av tilskuddsordningen, og blant sjangerene er det jazzen som har styrket seg mest.