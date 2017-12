Hvem vinner slaget om Vesterålen?

Sortland

For første gang i historien skal to lag fra Sortland kommune møtes på det øverste nivået i futsall-serien. Vesterålen Futsal har helt klar favoritt før kampen, men det har skjedd mer enn en gang i historien at «David» har beseiret «Goliat».

– Det blir tøft. Med det laget de stiller med på parketten fredag, er de Norges beste futssallag, uten tvil. Hadde de spilt med den gjengen hele sesongen, hadde de vunnet eliteserien, sa Ingar Angell Nicolaysen til VOL tidligere i dag (saken krever abonnement).

VOL viser kampen direkte. Du må være Vol-abonnent for å se kampen, og denne saken blir «plusset» noen minutter før klokken 2200.

Nord/Sprint

1 Tobias Hjorthen Paulsen

8 Sondre Laugsand

9 Ingar Angell Nicolaysen

10 William Sebastian Aas

11 Lasse Nilsen

2 Håkon Eilertsen Debutant

3 Martin André Berg Debutant

4 Espen Barstad Ellingsen

5 Peter Aleksander Aas Debutant

6 Sten Niclas Stensen Debutant

7 Ervin Kozica

12 Fredrik Norum

16 Simon Laugsand Kaptein

99 Jens-Erik Johansen

Vesterålen Futsal

Thomas Emmanuel Kristiansen Aloyseous

Marius Jørgensen

Anders Jørgensen

Jonathan Matthew Barlow

Mathias Dahl Abelsen

Julian Rosalio Kristiansen Aloyseous

Elias Uppheim Skogvoll

Børge Henriksen

Adrian Pedersen

Martin Andre Haslevang

Karl-Christian Bakkan Karlsen

Kristoffer Nessø

Jørgen Steffensen Lamark

Johnny Fagerlirøen