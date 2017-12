Ravi kommer til Fæsterålen

Sortland

Ravi, som egentlig heter Ivar Christian Johansen, slo for alvor gjennom med sangen «Utadæsjælåpplevele». Rappen, hvor teksten ble skrevet rett fram slik den uttales, ble hans varemerke.

Siden har han gitt ut kjente sanger som «E-ore» og blant annet samarbeida med The Monroes om «Tsjeriåu». Nå er det klart at han kommer for å spille på Fæsterålen i Sortland i august.

– Ravi er jo en underholdningsmaskin av dimensjoner. Han kommer med fullt band, og vil garantert lage stemning denne augustkvelden, sier festivalsjef Stein Inge Pedersen i en pressemelding.

Ravi skal spille lørdag 25. august. De yngste på festivalen kan også få gleden av festivalopptreden:

– Han skal også gjøre et par låter på FamilieFæsterålen, sier Pedersen. For barna er han kanskje mest kjent for å ha laget musikk til den nyeste Elias-filmen.