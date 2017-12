Svømmehallen i Sortland midlertidig stengt

Sortland

Svømmehallen i Sortland er stengt, på grunn av fuktighetsproblemer, melder driftsleder Odne Jensen i Sortlandshallen.

Kompressoren som driver ventilasjonsanlegget, er ødelagt.

– På grunn av strømbruddene i går, skjedde det noe galt. Så ordna det seg, men størmmen gikk igjen. Så ble det gjort en feilkobling når systemet skulle opp igjen, som førte til at kompressoren til avlufting rett og slett brant opp, sier Jensen.

Ny kompressor er bestilt fra Oslo, og sendes nordover med ekspress. Det betyr forhåpentligvis at den kommer på plass i løpet av neste uke, kanskje så tidlig som onsdag.

– I dag har det kommet mange barnefamilier og vært skuffa over at svømmehallen er stengt. Og svømmeklubben skal jo blant annet ha romjulstrening her, så vi håper å få svømmehallen i drift igjen raskt, sier Jensen. Resten av Sortlandshallen, hvor det i helga skal avholdes futsalkamper, fungerer som normalt.

Siden ventilasjonssystemet ikke fungerer, har hallen leid inn manuelle avluftere. De er kobla til strømnettet med skjøteledninger, som da ligger utover hele hallen. Dermed er det ikke trygt for barn eller andre å ferdes der inne, og hallen er stengt.

Jensen skryter av GK Ventilasjon, som har stilt opp og gjort en fantastisk jobb med å finne ut av hva som var galt med kompressoren.

Nå blir det trolig forsikringssak, takstmann kommer over helga, ifølge Jensen.