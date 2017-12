Klarer Vesterålen å følge opp den flotte Nord/Sprint-kampen?

Sortland

Det er ingen hemmelighet at Vesterålen Futsal har ambisjoner om å bli seriemester. Vesterålen kiver først og fremst mot Sjarmtrollan fra Tromsø. Sjarmtrollan spiller bortekamp mot Vegakameratene, som står bokført med null poeng. Sannsynligheten for at Sjarntrollan vinner i ettermiddag er stor. Dermed må Vesterålen Futsal slå Sandefjord, som puster Vesterålen i nakken. Under fredagens kamp ble både Kristoffer Nessø og Jonathan Barlow skadet.

VOL overfører kampen direkte, men du må ha abonnement for å se den.

