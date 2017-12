Feiret gaselle-statusen

Sortland

Dette er andre året på rad Skibsbaker'n på Skibsgården får såkalt gasellestatus.

Gasellene er Norges raskest voksende og mest vellykkede bedrifter. En gaselle må ha minst doblet omsetningen på fire år, og tjene penger. Hvert år kårer Dagens Næringsliv norske fylker og landets mest vellykkede gaseller.

På Sortland er det sju gaseller i 2017. Skibsbaker'n er én av dem. De hadde en omsetning på 8,7 millioner kroner og en vekst på 112 prosent i 2016. Det er selvsagt daglig leder Bertih Bang godt fornøyd med.

- Det er veldig greit å vite at man er en av 3000 i Norge som har gaselestatusen. Det er en liten oppmuntring i hverdagen, sier hun.

- Dere er en liten bedrift. Hvordan har dere klart dette to år på rad?

- Vi har hatt fokus på utgiftssiden, den er alltid viktig. Så har vi mange fine kunder som vi gjør alt vi kan for, sier hun.

- Hvordan får dere kundene til å komme igjen og igjen da?

- Vi har stor fokus på service og det å ha god mat.

Flest i Øksnes

Dagens Næringsliv hedrer hvert år raskt voksende og lønnsomme bedrifter rundt om i landet, i sin kåring av årets gasellebedrifter. For å bli en gaselle må bedriften minst ha doblet omsetningen over fire år, og ha over én million kroner i omsetning første år.

Bedriften må også ha positivt samlet driftsresultat og ha unngått negativ vekst. Konsern og holdningsselskaper, eller offentlig finansierte virksomheter, er ikke med i kåringen.

På lista over kommunene i Nordland som har flest gaseller per innbygger ligger Øksnes på tredjeplass med 10 gaseller, bak Moskenes med fire og Røst på topp med to. I antall er det bare Vågan, Narvik, Bodø og Rana som har flere gaseller enn fiskerikommunen i Vesterålen. Bø tar sjetteplassen på lista med sine fire gaseller.

Fiskerisuksess

Gasellevinner i Nordland er oppdrettsforskerne i Letsea på Dønna, som har økt omsetningen sin med nærmere 300 millioner kroner på fire år. Andreplassen tar Nordnorsk Stamfisk i Steigen, hvor Nordlaks er én av fire eiere. Eneste selskap fra Vesterålen på topp 20-lista er Klotind AS, som eies av Øksnes-reder Mikal Steffensen. Ifølge Dagens Næringsliv har selskapet samlet de fire siste årene hatt en driftsmargin på 55 prosent.

Her er gasellene i Sortland # Navn Omsetning (kr) Vekst 23 Røkenes Maskin ASUTVINNING FRA GRUS- OG SANDTAK, OG UTVINNING AV LEIRE OG KAOLIN 11,6 m 404% 26 K A Karlsen Bygg ASOPPFØRING AV BYGNINGER 49,9 m 204% 40 A1 Trafikkskole ASTRAFIKKSKOLEUNDERVISNING 7,7 m 492% 72 Kmts ASGODSTRANSPORT PÅ VEI 16,0 m 493% 108 Bilskadesenteret Sortland ASVEDLIKEHOLD OG REPARASJON AV MOTORVOGNER, UNNTATT MOTORSYKLER 8,8 m 120% 132 Abc El-Montasje ASELEKTRISK INSTALLASJONSARBEID 9,6 m 123% 152 Skibsbakern ASBUTIKKHANDEL MED BAKERVARER OG KONDITORVARER 8,7 m 112%

Her er gasellene i Bø 85 Snarsetværing ASHAV- OG KYSTFISKE 8,7 m 135% 89 Havbør ASHAV- OG KYSTFISKE 41,8 m 110% 110 Stocco ASPRODUKSJON AV SALTFISK, TØRRFISK OG KLIPPFISK 25,1 m 126% 120 Brandsholmbøen ASHAV- OG KYSTFISKE 10,9 m 110% 153 Sundshammarn ASSNEKKERARBEID 4,1 m 116%

Her er gasellene i Hadsel 67 Melbu Hotell ASDRIFT AV HOTELLER, PENSJONATER OG MOTELLER MED RESTAURANT 7,5 m 525% 99 Stokmarknes Autosenter ASDETALJHANDEL MED DRIVSTOFF TIL MOTORVOGNER 9,6 m 405% 104 Vesterålen Byggeservice ASOPPFØRING AV BYGNINGER 30,3 m 139% 121 Jorids Lefsebakeri ASPRODUKSJON AV BRØD OG FERSKE KONDITORVARER 3,0 m 131% 145 Vesterålen Varmepumper ASKULDEANLEGG- OG VARMEPUMPEARBEID 2,6 m 136%

Her er gasellene i Øksnes 6 Klotind ASHAV- OG KYSTFISKE 153,0 m 6275% 27 Seafood Partners ASENGROSHANDEL MED FISK, SKALLDYR OG BLØTDYR 41,5 m 281% 33 Langnesværing ASHAV- OG KYSTFISKE 4,2 m 282% 49 Røstad & Sønn ASHAV- OG KYSTFISKE 16,9 m 156% 52 Rino Mortensen ASHAV- OG KYSTFISKE 5,9 m 293% 53 Øksnes Kystfiske ASHAV- OG KYSTFISKE 39,0 m 131% 74 Lira-Bygg ASOPPFØRING AV BYGNINGER 5,7 m 200% 106 Larsen Elcom ASENGROSHANDEL MED ELEKTRONIKKUTSTYR OG TELEKOMMUNIKASJONSUTSTYR SAMT DELER 17,6 m 151% 107 Bjørnar Lind ASELEKTRISK INSTALLASJONSARBEID 19,6 m 111% 147 Fiskeriparken ASBEDRIFTSRÅDGIVNING OG ANNEN ADMINISTRATIV RÅDGIVNING 14,8 m 106%