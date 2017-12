Kolonnekjøring ved Gullesfjordbotn

Sortland

På Riksvei 85 ved Gullesfjordbotn var veien lenge stengt tirsdag kveld. Årsaken var vannansamling i veibanen.

Entreprenør jobbet på stedet for å rydde veibanen. Trafikken gikk i følge Vegsentralen forbi stedet i ett kjørefelt en periode etter opprydningsarbeid etter et skred tidligere tirsdag kveld. Biler ble så sluppet forbi i kolonner før det gikk et nytt ras. Veien ble så helt stengt igjen.

Etter en vurdering like etter klokken 22 tirsdag kveld, slippes nå trafikken igjennom igjen på stedet i kolonner.