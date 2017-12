Røkenes får kontrakt på forarbeidene til Sortland-brannstasjon

Sortland

I dag offentliggjorde Sortland kommune anbudsstatus for brannstasjonen. Det er tre entreprenører som har bydd på hovedentreprisen, som handler om å bygge selve brannstasjonen - det er Sortland Entreprenører, Karstein Kristiansen Entreprenør og PAB Harstad.

Der pågår det fremdeles forhandlinger, ifølge fagsjef Inge Ovesen i kommunen.

Det er derimot tildelt en kontrakt for forarbeidene til byggingen - rydding og riving på tomta, og grunnarbeider. Det er Røkenes Maskin AS som har fått tildelt denne kontrakten, og de får 794.975 kroner for rydding og riving og 2.156.957,50 for grunnarbeider, altså drøyt tre millioner kroner til sammen.

Underskrevne kontrakter og hovedtilbudene ligger innenfor budsjettramma til kommunen, ifølge Ovesen.

10. januar blir det klart hvem som får anbudet på bygginga av selve stasjonen.