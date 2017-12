Stallfest på julaften

Sortland

Stallfest skapte herlig stemning på julaften hos stall Myrbakk på Steiro sør for Sortland.

Begivenheten på julaftens formiddag har lang tradisjon, og så fremst været tillater det får julenissen ankomme standsmessig, med staspyntet hest og slede.

Sang til julenissen

– Vi bruker også å synge til nissen, men vi klarer alltid å glemme et vers, ler Ann Myrbakk, som er arrangør og for anledningen både nissekone og medhjelper.

For de yngste deltakerne på det stor stas å få møte nissen. Ventetida blir ikke så lang for barna når de får møte julenissen på formiddagen, og i den velfylte sekken var det mange gaver til snille barn.

Litt holkete føre la ingen demping på arrangementet, det er en hyggelig juletradisjon der store og små koste seg. Fyr i bålpanna, jule-godter i form av twist og klementiner. Og m,ed snøen som lavet ned, og gang rundt juletreet med sang og latter, var det real julestemning på gårdstunet.

Ridetur på fjordingen

Mange av barna fikk ta en tur på ryggen til den snille fjordingen Jomar. Han fyller 30 år til neste år, men er fremdeles både sprek og flott. Med nisselue på og en velfrisert bart, var også han pyntet til jul.

Ida Jensen er heime i Hadsel på juleferie fra Tromsø, der hun og familien bor. Hun fikk tips fra sin mor om å dra for å delta på stallfest, og synes det var ei trivelig stund.

– Det er første gang jeg er her, dette er fantastisk, et utrolig flott tiltak, sier Ida Jensen, som tilføyer at det dessuten er sånn at julemiddagen smaker enda bedre når man faktisk har vært en tur ute i frisk luft.