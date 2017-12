Ønsker fyrverkeriforbud i Sortland

Sortland

Torset kom først med sitt forslag i gruppa "Drømmen om Sortland" i midten av desember.

Der har hans innlegg blitt behøring kommentert, og alle som kommenterer virker å være positive. "Så enig. Profesjonelt fyrverkeri er dessuten stiligere!" skriver Sigrid Randers-Pehrson. "Jeg mener det burde vært fellesoppskyting. Syns det blir værre og værre for hvert år. Syns det er ubehagelig å være ute. Lufta er fylt med kruttrøyk. Det er vanskelig å puste i. Dessuten blir det mer og mer lyd i de batteriene som selges. Syns det også er meget ubehagelig. Det kan heller ikke være bra for hørselen," skriver Jonn Tore Hansen.

Enkelte av de som kommenterer, påpeker at det da gjerne bør være en oppskyting tidligere på kvelden, slik at også barna kan få glede av det. Dette syns Torset er en god idé:

– Vil man gjøre det familievennlig, kan man ha en mindre oppskyting for barn klokka seks, og en for voksne klokka 12. Det kan gjøres fra torget, brua, eller andre steder, sier han til VOL.

Ønsker forbud

En fellesoppskyting av fyrverkeri, innebærer også at det eventuelt blir forbudt for privatpersoner å sende opp fyrverkeri innenfor en viss radius - for eksempel innenfor Sortland sentrum, eller rundt områdene hvor de fleste bor. Dette mener Torset burde være en selvfølgelighet.

– Ja, det er i hvert fall min mening, at det burde forbys, i selve sentrum og Sortlands tettbebyggelse.

Ligger an til finvær nyttårsaften: Nord-Norge får rakettværet Etter mye hardt vær i julehelgen, blir nyttårshelgen roligere. Det beste været for nyttårsraketter kommer i Nord-Norge.

Han begrunner det slik:

– Det er veldig mange grunner til å redusere grunnen av privat fyrverkeri. Skadepotensiale på mennesker, dyr, hus og eindom, i form av branntilløp og lignende, er åpenbare grunner. I tillegg er det sånn at du rett og slett får et finere fyrverkeri om det blir satt opp og fyrt opp av profesjonelle, og som har midler til å koordinere et skikkelig batteri, sier Torset, som ellers påpeker at fyrverkeri er forbudt resten av året.

– For min del framstår det som helt innlysende at ukyndig personell ikke skal få håndtere sprengstoff. Når man vet hva som er inni fyrverkeriet, bør det være åpenbart. Det er farlige stoffer i fyrverkeriet, folk kan få brannskader eller andre alvorlige skader. Før eller siden må de voksne si at nå er det slutt på denne leken, det er for farlig, sier han.

Kan finansieres felles

– Hva med økonomien i dette, er det å brenne av kommunale penger på fyrverkeri, riktig prioritering for en kommune i fare for å komme på Robek-lista?

– Finansieringa er et spørsmål som må tas for seg selv. Først må vi være enige om det er fornuftig. Om man kommer fram til at det er fornuftig med felles fyrverkeri, og forbud mot privat fyrverkeri i sentrumsområdet, må vi snakke om finansiering. Da er det naturlig å se til steder hvor de har gjort dette – som Tromsø, og Mosjøen – og der tar ikke kommunen alene utgiftene. Ofte kan for eksempel privatpersoner donere, og firmaer er med og betaler. Så folk kan si til ungene: i år kjøper vi ikke fyrverkeri. I stedet for å bruke 1000 kroner på det, vippser vi til felleskontoen. Selve den finansielle løsninga kan man ta etterhvert, mener han.

I dag er en av årets store branndager Jule- og romjulsdagene er blant årets mest brannutsatte dager. Tre dager skiller seg ut, en av dem er andre juledag.

Torset tror også mange kan spare penger på dette, ved at de da kan donere mindre penger til felleskassa enn de vanligvis ville brukt selv på fyrverkeri.

At folk er vant til å sende opp fyrverkeri, og at det er en del av nyttårsaftenfeiringa for mange, mener Torset er et dårlig argument-

– Du kan sammenligne med at da jeg var barn, var det ikke sikkerhetsbelter i baksetet. Ingen reagerte på det, det var naturlig for folk. At man er vant til noe, er et dårlig argument for at det skal fortsette å være sånn, sier han.