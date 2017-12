Avklaring om hotelltomt ved Kulturfabrikken utsatt

Sortland

Tidligere i vinter varslet Kulturfabrikken Eiendom at de hadde en konkret interessent for hotelltomta ved Kulturfabrikken. De var mer håpefulle enn tidligere fordi denne aktøren ønsket å stå for både bygging og drift.

Da håpa de at en avtale med aktøren skulle være på plass før nyttår. Nå er denne uformelle fristen utsatt, får VOL opplyst.

– Vi forventer ikke noen utvikling før midten av januar, sier styreleder Svein Erik Nicolaysen.

Daglig leder Ingebjørg Helene Glad Pedersen bekrefter at avklaringa er utsatt, men ifølge henne ligger det ikke noen dramatikk i det. Det oppfattes ikke som at det er usikkert om man kommer i mål, er hennes syn.