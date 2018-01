– Gleder meg til å bidra til et større samarbeid på tvers av mediehusene

– Jeg ser fram til å jobbe med konseptutvikling i et større marked, og bidra til mer utvikling for mediehusene og samarbeidspartnere, sier salgssjef Martin Meisterlin. Mediehusene i Vesterålen og Harstad forener nå krefter gjennom et tettere samarbeid.