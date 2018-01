Sortland

Politiet i Nordland skriver på Twitter om en elgpåkjørsel i nærheten av Sigerfjord. Viltnemnda er blitt varslet om hendelsen.

Ifølge Facebook-siden Wlg og reinsdyr, varsel for Hinnøya, Vesterålen og Andøy var det tre elger som beitet nedenfor veien, like sør for Ånesbrua i Langvassdalen.

Dersom du er uheldig å kjøre på en elg, er du pliktig til å ringe politiet for å melde fra om hendelsen. Vinterstid med mye snø medfører at det er stor fare for elgpåkjørsler.