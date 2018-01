Åpner Ånstadblåheia i helga

Sortland

Lørdag 6. januar er det endelig klart for åpning av Ånstadblåheia skitrekk.

– Denne dagen har vi sett fram til og det jobbes iherdig på dugnad med å få bakken klar. Det må både doseres ut snø og prepareres, master må polstres og sikring, nett og skilt må på plass, opplyser Sortland alpinklubb på nett.

Jobber på spreng

Mange jobber nå på spreng for å komme i mål til helgas åpning.

– Vi har i romjula fått produsert opp en god del snø, og nå som den har fått ligget og satt seg ble det endelig klart til å få dosert og preparert i bakken, skriver alpinklubben.

Det blir tråkket fra 5. mast og ned, mens det er muligheter for frikjøring i løssnø fra 8. mast og toppen.

– Vi har også åpen kafè i hele åpningstiden, og vår kafè åpner i ny drakt, hvitmalt og flott, opplyser Sortland Alpinklubb som kan friste skiglade med alt fra kanelsnurrer til kakao.

– Dette blir første åpningsdagen i 2018. Vi fikk litt snø før jul, men dårlig vær og mye regn førte til at vi ikke fikk åpnet før jul. Nå har vi fått produsert snø i romjula pluss endel natursnø , nå er det såpass at vi kan åpne bakken for klubben og for publikum, sier sportslig leder i Sortland alpinklubb, Kim Ruben Larsen.

– Vi er veldig glade, det ligger mye arbeid bak. Vi jobber både dag, kveld og natt og har enda endel jobb foran oss i anlegget med å preparere bakken. Den jobben pågår fram til fredags kveld, da er siste jobben sikkerhetstiltak for å klargjøre for publikum og åpning lørdag formiddag, sier han.

Generasjonsskifte

Det har vært et generasjonsskifte i bakken.

– Det har vært litt spennende og utfordrende å sette i hop team og få folk inn, for det er ganske krevende å drive et anlegg hundre prosent, på dugnad. Vi må ha en del folk for å ha nok ressurser til ting som skal gjøres, sier Larsen.

– Mange ser bare snøen som kommer ned, men det er enormt med arbeid i forkant. Vi har fått mange flere folk inn, og har økt antallet i styret for å få flere hender som kan være behjelpelig med opphaver. Vi er flere grupper nå som er underlagt styret og driftsledelsen, for å få dette i havn, sier Larsen.

Marita Svartsund er leder i Sortland aplinklubb.

– Statistisk sett er vi fornøyde med at vi klarer å åpne til helga, for det er godt foran skjema i forhold til sesongåpninger tidligere år. I fjor fikk vi ikke åpnet bakken før i midten av januar, og måtte produsere mye snø. Siste produksjonsdato jeg var med på i fjor for snø var 20. februar, sier Kim Ruben Larsen.

Har ansatt flere

– Når vi bor på kysten er det ikke så enkelt som i indre Troms, det er krevende med snøproduksjon og det å få nok snø til at det er forsvarlig for publikum, både unger og vokse folk å være i bakken. Vi må alltid ivareta sikkerheta, sier han.

– Vi er glade og spente nå på oppstarten og har ansatt en del folk både i kafè, heis og drift. For oss er det kjempepositivt at vi får åpnet bakken og får folk i drift, det å gå å vente er et mareritt for oss alle, sier Larsen, som gjerne får 30-40 henvendelser daglig om når bakken skal åpne.

– Mange har nok fått ski i julegave og har lyst til å komme i gang, og det skjønner vi godt. Grunnen til at vi ikke har åpnet tidligrer er rett og slett snømangel, sier han.

Stryet i alpinklubben arbeider iherdig både for å rekruttere flere til klubben og få opp interessen for alpinanlegget.

– Vi har mye spennende på gang, og for medlemer starter vi mandagsklubb. Vi skal også ha Telenorkarusell, der alle kan melde seg på i konkurransen. I fjor var dette stor suksess med 130-140 unger som deltok. Arrangementet er i regi av Skiforbundet og Telenor som sponsor, og vi har både premier og alt på plass. Dette blir en begivenhet når vi får bakken i gang, sier han.

Blir renn i år

Det blir renn i Ånstadblåheia i år, 9. og 10. februar.

– Da kommer deltakere fra hele Nordland for å konkurrere hos oss, fra de yngste klassene til U16. Det blir spennende, det er to-tre år siden sist vi arrangerte renn og vi håper på masse publikum, sier Larsen.

I fjor ble Sortland alpinklubb ikke tildelt renn av skikretsen, og i 2016 ble det avlyst på grunn av snømangel.

– Det kommer deltakere fra Narvik, Ankenes, Harstad, Svolvær og Mo i Rana, og de ser fram til rennet fordi det er lenge siden de har vært i bakken, og alltid spennende å kjøre på plasser de ikke har besøkt på ei stund. Det blir spennende for oss, vog vi håper på publikumsoppslutning, sier han.

Det jobbes også med et tilbud for de minste.

– Vi arbeider med å få et barneskitrekk for de fra 5-8 år utenom det trekket vi har, for at det skal bli mer barnevennlig i bakken. Vi har veldig høyt fokus på dette med å prøve å få flere medlemmer, både øke medlemsmassen og interessen rundt klubben og anlegget generelt, sier Kim Ruben Larsen.