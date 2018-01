– Masse deltakere og et flott arrangement

Sortland

Blant vesterålinger som deltok er Bård Meløe og Liv Helga Sørensen fra Sortland. Også deltakere fra Alsvåg var med på det populære vinterarrangementet.

Liv Helga Sørensen kom i mål med tiden 1.56 på halv-maratonen, og forteller om en svært god deltakelse.

Felles oppvarming på torget

– Det var veldig masse deltakere, utrolig artig. Jeg tror vi var 2100 deltakere til sammen. Arrangørene har virkelig fått det til i Tromsø, sier Sørensen, som sprang halvmaraton sammen med om lag tusen andre.

– Før start var det oppvarming på torget med aerobic, det var skikkelig stilig. Og også en masse turister som var med på selve løpet, både franskmenn og engelskmenn, jeg hørte mye språk mens jeg sprang, sier Sørensen, som forteller at det var en artig opplevelse.

Stemningsfullt

Været var også på maraton-deltakernes side.

– Et bra vær og ikke så kalde temperaturer, med rundt minus tre grader, det var slikt sett perfekte forhold, sier hun.

Med så mange løpere, var det trangt om plassen i det startskuddet gikk av.

– I det vi starta var det mange, det ble litt kaotisk gjennom gågata, og litt vanskelig å finne sin plass. I løypa sprang vi forbi lærerskolen og elevheimen og Bjerkaker, forbi flyplassen og helt ut til Kvaløybrua. Der snudde vi og tok samme vei tilbake. Det var fint organisert og man hadde stoppet trafikken under løpet, sier hun.

Stemningsfullt var det også, med lys og en mengde publikum.

– Det var fakler langs hele løypa og en masse folk som heia. I det hele tatt var det veldig bra organisert, sier Sørensen.

For første gang om vinteren

Hun tilføyer at det var litt tungt å løpe maraton i januar.

– Det er litt galskap, ler hun som hadde satt som målsetning å krysse målstreken på under to timer, noe hun klarte akkurat.

– Den første mila var mye lettere, det var litt tyngre tilbake og mer motbakker på slutten av løpet.

– Dette er et veldig bra arrangement, og det er fint at det holdes arrangementer i januar, at der er noe man kan være med på. Nå når det ikke er sykkelritt er det veldig greit å få springe litt, hvis man har lyst til det, sier hun.

Det er første gang Sørensen deltar på Mørketidsløpet.

– Jeg har ikke sprunget halvmaraton tidligere, kun i triatlon-sammenheng har jeg sprunget den distansen, og bare på sommeren. Det er første gang jeg springer en så lang distanse om vinteren. Det er kaldt, og litt tyngre, men artig og kan absolutt anbefales, sier hun.

Noe for Vesterålen?

Under Polar night half maraton er det flere distanser, og deltakere kan velge å springe ei mil, mørketidsmila, eller fem kilometer. Det er de samme arrangørene som står bak midnattsol-løpet som står bak mørketidsløpet.

– For turistenes del, de som kom med hurtigruta til Tromsø tror jeg det var litt ekstra artig, at det skjer noe i byen og er masse folk på torget. De vrimlet rundt og fulgte med på alt som skjedde, forteller Sørensen.

Hun synes et mørketidsløp er noe man bør satse på å få til i Vesterålen også.

– Det er noe vi kan prøve å få til, det hadde vært stas med et slikt løp i Vesterålen. Det krever litt, som det å sperre av veiene, men det hadde vært artig å gå prøvd det, sier hun.