Bøfjerding tilbake til Vesterålen med ti kunstnere og videoverk på lasset

Sortland

Ny Musikk Nordland er en organisasjon for eksperimentering med musikk og lyd. Det nye styret, med bøfjerding Tine Surel Lange (28) som nyvalgt leder, satte i fjor i stand visningen Sonic Vision Nordland, som i kveld finner sted på Sortland. Ny Musikk Nordland ba kunstnere sende inn videoverk hvor lyden var i fokus.

– Det kom inn overraskende mange verk fra hele Europa. Heldigvis kom det også mange lokale verk fra Nordland. Vi fikk en spennende jobb å se gjennom alt. Vi har kommet frem til ti verk som vi mener representerer noe forskjellig, sier Tine Surel Lange som i dag bor i Lofoten, men opprinnelig er fra Bø.

Sortlending med bidrag

En av verkene er laget av Andrea White Hveding (20) fra Sortland.

– Jeg er veldig glad for at vi fikk et verk fra en ung filmskaper fra Sortland når vi skal ha arrangementet her, sier Surel Lange.

– Fantastisk kinosal

Visningen er fredag kveld i den gamle kinoen på Sortland.

– Vi skal presentere disse verkene i en fantastisk kinosal på Sortland. Faktisk bare en av to gjenstående femtitallskinoer i Norge. Når en går inn der skaper en rom for noe helt spesielt, og det mener jeg vi skal få til i dag, sier hun.

Håpet er å gjøre dette arrangementet til en fast, årlig happening.

– Vi håper å skape et miljø for dette og kanskje jobbe tettere med det miljøet som allerede er tilstede i Vesterålen, for eksempel gjennom Laterna Magica og medielinja i Hadsel.

Da de planla kveldens arrangement, var det viktig å ta stilling til én ting:

– Vi måtte legge det litt tidlig på kvelden så det ikke kolliderte med lønninsquizen. Nå kan folk få med seg begge deler, sier Surel Lange.

Disse viser film:

Lista over de som viser sine verker i kveld er variert:

Alyona Movko (EST)

Andrea White Hveding (NO (og fra Sortland))

Bjørn Erik Haugen (NO)

Eva Pfitzenmaier (NO/DE) + Karen Eide Bøen (NO)

David Alræk + Mari Kvien Brunvoll + Ingeborg Blom Andersskog (NO)

Ina Otzko (NO)

Kristine Tjøgersen (NO)

Marte Hodne Haugen (NO)

Samvær Under Tilsün (NO)

Zeno van den Broek (NL/DK)