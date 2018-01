Vil ha hjelp fra publikum for å finne navn på lekeland

Sortland

I romjula meldte VOL at butikken Mekk forsvinner fra Skibsgården. I stedet skal det etableres lekeland i lokalene.

Publikumshjelp

Nå håper senteret på hjelp fra publikum når det gjelder å finne navn på lekelandet. De har gode erfaringer med navnehjelp fra publikum før, med barneområdet Øya.

– Vi tenker derfor at det er det beste å gjøre denne gangen også. Vesterålinger er kreative folk, eierne bruker derimot tida på å tegne byggetegninger og inngå kontrakter. Så med litt hjelp tror vi dette blir veldig bra, sier senterleder Bjørn Heireng i en pressemelding.

Kan vinne årskort

De som kommer opp med det beste navnet, får ikke bare heder og ære, men også en belønning, lover Heireng:

– Vi ønsker oss et navn som er enkelt, gjerne en eller to stavelser litt som kategorien ØYA. Det kan selvfølgelig ikke være brukt før, og vi kan åpne for å ha «lekeland» som en del av navnet. Vi er såpass desperate etter hjelp at vi premierer vinneren med et årskort på det nye lekelandet, sier han videre i meldinga.

Senteret legger ut informasjon om konkurransen på sine Facebook-sider i uke 3, og navnekonkurransen avsluttes 25. januar.