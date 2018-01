– Man skal ikke tulle med fiskerinæringen

Sortland

Dette sendte Sortland Ap ei pressemelding om i helga.

– Vi erkjenner at Arbeiderpartiets offisielle syn er noe annet enn det vi gir uttrykk for, men nyansene i disse spørsmålene må komme tydelig frem. Også i forhold til eget parti. Av respekt for våre unge velgere, flertallet i partiet og vårt solidariske samfunnsansvar i Vesterålen, sier Sortland Arbeiderparti nei til at havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja skal konsekvensutredes, melder partiet i en melding.

Landsmøtet i Arbeiderpartiet bestemte i 2017 at havområdet sør for Lofotodden kunne åpnes for leteboring, mens områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja skulle forbli lukket.

– Solidaritet

Flere fra Sortland Ap stilte tirsdag til pressekonferanse. Her forklarte de bakgrunnen for avgjørelsen.

– Dette er en sak som angår partiet og området i stor grad. Det har vært en lang prosess i partiet for å avgjøre hvor vi skal lande. Det som har vært klart etter valget er at Ap har mistet mange velgere langs kysten. Sortland er en del av den kysten og fiskeri er viktig her, forklarte Arild Inga, nestleder i Sortland Ap.

–Konklusjonen er at Sortland Ap går mot en konsekvensutredning. Dette gjør vi for å ta hensyn til velgerne, og de unge i partiet. Det er et signal til partiet sentralt, og dette handler om solidaritet med våre nabokommuner og om hvordan vi skal ta vare på skreien som kommer inn i fjordene våre.

Ikke tro på lokale ringvirkninger

Svein Roar Jacobsen tror ikke på at en åpning for oljeboring utenfor kysten vår vil føre til lokale arbeidsplasser.

– Jeg har ikke tro på det per i dag. Det er viktig å ta vare på det lokale næringslivet og heller fokusere på det som gir bærekraft over tid.

Rune Kvannli mener dette dreier seg om respekt for velgerne:

– Verdier for fremtiden er det viktigste. Velgerne bærer partiet. Så vi velger å støtte opp om fiskeriene frem et «luftslott» av løfter om arbeidsplasser som resultat av petroleumsvirksomhet.

Ikke kjent sentralt

Kanskje kommer noen i Nordland Ap til å sette solbergtoddyen i vranghalsen når de leser vedtaket fra Sortland.

– Vi har ikke gjort Ap sentralt kjent med denne avgjørelsen. Vi forventer dog at vårt standpunkt respekteres. Arbeiderpartiet i Lofoten har tidligere gått inn for samme vedtak som oss. Dette er et viktig signal inn mot sentralmakta, mener Inga.

– Det som er viktig å få frem er at oljen er kortsiktig mens fiskeri er evigvarende. Det er det som er grunnlaget for at vi tar opp dette. Man skal ikke tulle med fiskeri- og primærnæringen.