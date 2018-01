Øksil dominerte NNM i volleyball

Sortland

Øksil hadde lag med i samtlige finaler, og det gikk riktig godt for Øksnes-lagene.

G15-laget ble nordnorsk mester uten å avgi ett eneste sett. Laget vant finalen mot Tromsø.

J-15-laget ble nordnorsk mester etter å ha ligget under 1-0 i sett. Laget vant finalen mot Grønnåsen.

G17-laget ble nordnorsk mester, men spilte bare en kamp mot Sortland. Settsiffer 3-0.

J-17-laget ble nummer to etter et meget knepent 2-1 tap mot Bodø.

Jublet

En av dem som jublet høyest over Øksil-dominansen var J-15-trener Geir Knudsen. Han har vært med å ha tatt 18 mesterskap for Øksil, og omtaler J-15-laget han trener som «et prosjekt». Han var svært fornøyd med jentenes innsats i helga.

Finalekampen gikk mot Grønnåsen fra Bodø. Bodølaget fikk overtaket, og vant første sett klart, men Øksil-jentene hevet seg i de to neste settene og vant forholdsvis enkelt. Nå venter NM-finalespill i Bergen i april. I fjor ble J15-laget nummer tre i landsturneringen for 15-åringer. Målet er å bli blant de fire beste også i år.

-Kampene forut finalen gikk veldig greit. Vi vant forholdsvis enkelt. Derfor fikk spillerne «sjokk» da de tapte det første settet så klart, forklarer Knudsen.

J15-laget består av spillere som er født i 2003 og 2004. Knudsen har gjennom de 28-årene trent svært mange unge Øksil-talenter, og har veldig mye godt å si om spillerne sine.

-Målet for NM er å bli blant de fire beste, slår Knudsen fast.

Ingen setttap

G15-laget til Øksil gikk gjennom turneringen uten å avgi ett eneste sett. Det var trener Keven Vottestad veldig godt fornøyd med.

-Vi har et ungt lag. Stammen består for det meste av spillere født i 2004, og en 2003-spiller. De er unge, motiverte og ambisiøse, som tar steg i forhold til tekniske ferdigheter, sier Vottestad. Han er spesielt fornøyd med måten spillerne satte presse på motstanderne ved å serve godt. Han er også fornøyd med at spillerne viste gode evner til å holde konsentrasjonen opp gjennom hele turneringen.

-De har tatt kjempestore steg i å være konsentrert, å hente seg inn hvis de får en «downperiode».

Få gutter

G17-klassen var den skrinneste klassen under helgas NNM. Det var faktisk bare to lag med, ett fra Øksil og ett fra Sortland. Øksil vant kampen lett 3-0 i sett. Det var et resultat som ikke kom overraskende på trener Jarle Jørgensen.

Han skal av gårde til Bergen med laget, og har som mål å gjøre det bedre enn i fjor. Da gikk det ikke så godt for G17-laget.

Jørgensen er fornøyd med guttene. Laget har plagdes med servinga, men det lyktes laget godt med i finalen mot Sortland.

-Vi har et høyt toppnivå. Utfordringen er holde toppnivået uten å falle ned i de dype dalene, sier Jørgensen.

Tett kamp

Finalekampen i J17-klassen ble en «gysare». Øksil tok oppskriftsmessig ledelsen, men i andre settet kom Bodø tilbake og vant settet knepent. I tredjesettet var det tett. Bodø-laget vant til slutt med minste margin, og snappet dermed mesterskapet.