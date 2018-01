Fotballteater kommer til Vesterålen

Sortland

Forestillingen handler om to menn som er litt over gjennomsnittlig opptatt av fotball. Etter at favorittlaget rykker ned, grunnet det de to mener er en feilaktig dommeravgjørelse, kidnapper de dommeren og krever at kampen må spilles på nytt. Den tar for seg den fanatismen mange kan ha når det kommer til fotballaget de heier på, men handler også om vennskapet mellom de to hovedpersonene.

På engelsk er komedien kjent under navnet «God's official», og har tatt hjemlandet Storbritannia med storm.

1. februar settes komedien opp på Kulturfabrikken i Sortland. Det er gruppa Bare Teater som setter opp stykket. Ifølge pressemeldingen de har sendt ut, er det første gang gruppa gjester Kulturfabrikken.