Skoleelever på åpen dag hos kraftleverandør

Sortland

Vesterålskraft har åpnet dørene årlig i over ti år, for niendeklassene i regionen. I år er nesten 200 elever på besøk i løpet av to dager.

– Vi ønsker å gi info og innsikt i kraftbransjen, en historisk bransje med lange tradisjoner, men som nå er i endring, sier Magnus Hjelle, markedskoordinator i Vesterålskraft.

Han medgir at det er mye arbeid, men samtidig artig.

– Det er artig når vi ser at personer som var på besøk her i niendeklassen, dukker opp som montør senere, sier han.

På åpen dag har de en rekke poster som elevene skal innom i løpet av et par timer. Det er alt fra kraftproduksjon, driftssentralen, el-sikkerhet, bredbånd og strømsalg.

– Elevene viser stor interesse.

På slutten av dagen får elevene delta på en konkurranse, med spørsmål om det de har lært. Det kåres vinnere, som får med seg en liten pengepremie.

– Vi får gode tilbakemeldinger fra lærerne, noe som er artig for oss. Det er viktig å vise at det finnes attraktive arbeidsplasser her i regionen, sier Hjelle.