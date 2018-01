62 kjøretøy kontrollert på Sortland

Sortland

Statens vegvesen har gjennomført en trafikkontroll mandag på Sortland, der 62 kjøretøy ble stanset og kontrollert.

Under lovlig mønsterdybde

Hallvard Kvenseth i Statens vegvesen informerer om resultatet av kontrollen, der to førere fikk trafikkgebyr for å ikke ha medbragt sitt førerkort eller vognkort.

Ett av kjøretøyene som ble stanset hadde for nedslitte vinterdekk og fikk trafikkgebyr for kjøring med dekk under lovlig mønsterdybde.

I tillegg ble 13 kontrollsedler ble utstedt på grunn av tekniske feil. To av de som ble stanset i kontrollen fikk kjøreforbud på grunn av dekkenes tilstand og feil med lys, opplyser Statens vegvesen.