Daniel fra Sortland skamrost av dommerne

Sortland

– Det kunne vel nesten ikke ha gått bedre. Alt gikk på skinner, og tilbakemeldingene fra dommerne var nesten sjokkerende bra. Mye bedre enn det jeg hadde sett for meg. Brøndbo sa jeg var en av de beste tryllekunstnerne han hadde sett! Det er utrolig, sier Daniel Johansen om kveldens Norske Talenter-audition.

Fikk du ikke med deg opptredenen, kan du se deler av den her.

Sortlendingen gikk videre og ble fullrost av dommerpanelet. De sa også at han hadde stor ro på scenen, men slik hadde det ikke vært hele kvelden:

– Jeg var ekstremt nervøs i forkant. Jeg hadde øvd bra, men med tanke på en hektisk hverdag, med unger og jobb som kjøpmann… så sier det seg sjøl at det er litt begrensa hvor lang tid jeg får på å øve. Jeg var usikker på det, og det var ganske avanserte ting jeg skulle gjøre. Det er close up-magi, nært opptil dommerne, det skal ikke mye til før det går galt. Jeg var også redd for å begynne å skjelve på hendene, det har skjedd før. Jeg merka det godt, både en time før jeg skulle på, og like før, men jeg klarte å konsentrere meg så godt på scenen og selve opptredenen, at jeg ikke tenkte på publikum og kamera, sier Johansen.

– Utenkelig for halvannet år siden

Hvordan i alle dager begynte en Rema-kjøpmann fra Sortland med trylling?

– Dette begynte som en sidehobby for tre år sida, grunnen var egentlig bare at jeg ble bedt om å trylle i bursdagen til niesa mi. Jeg kunne bare noen få triks, men det ga så mersmak at jeg begynte å lære flere triks, og viste dem til venner og familie. Kjæresten min er veldig god til å finne ut av ting, så hun fant ut av triksene, og avslørte dem for alle. Da måtte jeg lære mer kompliserte triks, så har det balla på seg. Hvor det ender, er ikke godt å si, men jeg vil nok fortsatt drive med dette kun på si, for jeg trives veldig godt på Rema, sier Johansen.

Han har stort sett holdt kunsten innenfor familien og vennekretsen, men nå opptrer han altså foran hele Norge.

– Selve opplevelsen var ganske surrealistisk. Det er ikke noe du opplever til vanlig. Det er utrolig spesielt, og utrolig artig å være med på. Og selv om jeg ikke er den som føler meg mest komfortabel på scenen… jeg har heldigvis hatt noen opptredener på Sortland og Vesterålen i senere tid, og blitt litt mer scenevant. Jeg tror det hadde vært helt utenkelig å melde meg på for halvannet år sida, sier han.

To sortlendinger i konkurransen

Johansen får noen tilbakemeldinger på deltakelsen fra sortlendinger, men mest fra familie og venner. Han er ikke den eneste fra Sortland som er med - for to uker siden kunne TV-seerne se Mathias Ditlefsen (18) gå videre, etter å ha imponert dommerne med sine jojotriks.

– Det er litt artig at det er to vesterålinger med, at vi får satt Sortland litt på kartet, det syns jeg er gøy. Jeg har en stor familie, vet at mange følger med, og i Rema-kjeden - til og med Ole Robert Reitan selv, sier Johansen.

En del har kanskje lagt merke til at det er flere gode tryllekunstnere med i år. Det er ikke tilfeldig, ifølge Johansen.

– I år er konkurransen mye vanskeligere, nivået er mye høyere. Norske Talenter har aktivt gått inn for å rekruttere tryllekunstnere, de har blant annet gått via bransjeorganisasjoner. Flere av dem som er med, har holdt på i 20-30 år. Det er jo litt overveldende, men jeg har troa på det jeg skal levere, sier Johansen.

For selv om han er relativt beskjeden, er han klar over at han er god:

– Grunnen til at jeg meldte meg på, var at jeg ivrig fulgte med på sesongen i fjor. Det var en del dyktige der. Jeg tenkte vel for så vidt at jeg kunne gjøre det i hvert fall like bra, sier han.