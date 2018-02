Ingen forgiftning på Kleiva - ungdommen drakk hjemmebrent

Sortland

– Den siste opplysninga jeg sitter på, er at dette var bare hjemmebrent. Vi har ikke prioritert annet enn å skaffe oss opplysninger for å sikre liv og helse, saken pågår fremdeles, og vil bli etterforska med tanke på mindreårige og alkohol, sier politiinspektør Geir Bendiksen.

Rykte om tresprit

VOL erfarer at aksjonen i helga der flere ungdommer ble sendt til sykehus, med mistanke om alkoholforgiftning, var basert på et rykte som florerte om at spriten de drakk, hadde inneholdt tresprit. Dette viste seg å ikke stemme.

Etterforsker mulig alkoholforgiftning blant Sortland-elever Flere ungdommer ble fraktet til sykehus etter mulig alkoholrelatert forgiftning i helga.

Hendelsen skjedde på internatet tilknyttet Sortland videregående, avdeling Kleiva - og skolen ser alvorlig på at alkoholreglementet deres er brutt, men ønsker ikke å kommentere saken.

Bendiksen avviser at det er noe alkoholproblem på Kleiva, og det er heller ingenting som tilsier at det er noen større grunn til bekymring for ungdommene der enn andre steder.

– Vi har ikke grunn til å frykte noe særskilt der. Vi et at ungdommer i den alderen er litt utsatt for bruk av alkohol, men det gjelder ikke spesielt for Kleiva, sier Bendiksen.

– Bekymra

Politiet vil fortsette sine undersøkelser og ta en prat med flere av elevene, og ellers samarbeide med skolen med tanke på forebyggende arbeid. De vil finne ut av hvor hjemmebrenten kommer fra.

– Vi er bekymra for det som skjer, og syns ikke det er heldig, sier Bendiksen. Han sier det ikke er mulig å si at situasjonen har blitt bedre eller verre med tanke på ungdommers rusbruk.

– Noen år er det mye, noen år lite. Det varierer. Året er per nå ikke gammelt, jeg liker ikke den starten vi har fått, sier Bendiksen.