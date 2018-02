Dukes til operafest med stjernesolister

Sortland

Lofoten og Vesterålen Orkesterforenings store operafest i mars nærmer seg. Siste helg i februar kommer den prisbelønte dirigenten Halldis Rønning til Sortland for å øve med orkesteret.

På programmet stå mange av de mest populære ariene fra operalitteraturen, skriver styreleder for LVO, Erik Bugge i ei pressemelding.

Stjernesolister



LVO akkompagnerer fire stjernesolister fra den norske og europeiske operascenen.

Disse er vår egen sopran, Hege Monica Eskedal, den kritikerrosete mezzosopranen, Marianne Beathe Kielland, den portugisiske supertenoren Paulo Ferreira og Ole Jørgen Kristiansen som er fast solist ved Den Norske Opera.

Det blir konserter både på Sortland og på Melbu 10. og 11. mars.

– Billettsalget er godt i gang. Det kan å være lurt å være tidlig ute for å sikre seg en god plass, sier Bugge.

Ettertraktet dirigent

Haldis Rønning er en svært ettertraktet dirigent.

– LVO er glad for at hun igjen har sagt ja til å dirigere orkesteret. For knapt ett år siden ledet hun med stor suksess LVO-konsertene med Arve Tellefsen som solist i Bø og Øksnes. Da var det fulle hus og mange lovord, sier Bugge.