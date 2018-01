– Avgjørelsen baseres på synsing

Pluss

Ungdomstrinnet i Alsvåg har i likhet med de andre bygdeskolene i kommunen hatt nedleggingsspøkelset hengende over seg i mange år. I 2016 ble de sågar vedtatt nedlagt, før kommunestyret snudde og skrotet eget vedtak i en lovlighetskontroll. Det var med en erkjennelse av at saken ikke var tilstrekkelig belyst i forkant.

Siden er det kun utført en utredning basert på økonomi og innsparingspotensial, hvor kommunalsjefen understreket overfor politikerne at ingen faglige eller pedagogiske vurderinger var gjort.

Det var derfor overraskende for de ansatte ved skolen i Alsvåg da de fikk et nytt nedleggingsvedtak, som ikke var økonomisk begrunnet, i julegave for noen uker siden.

Ap, KrF og SV ville i utgangspunktet ikke gjøre endringer i skolestrukturen i budsjettbehandlinga, og kritiserte andre for å foreslå nedleggelser. Men på tampen av en mye omtalt budsjettprosess snudde de for å få ØTL med på sitt budsjettforslag, som innebar eiendomsskatt. I et verbalforslag gikk de sammen inn for nedleggelse av ungdomstrinnet i Alsvåg fra høsten 2019. I vedtaket heter det at besparelser og konsekvenser skal synliggjøres og innbakes i økonomiplanarbeidet 2019-2022.

Samle ressurser

Begrunnelsen for nedleggelsen, da forslaget ble lagt fram av Aps Yngve Hansen i kommunestyremøtet 20. desember, lød slik:

– Vi ønsker best mulig utnyttelse av ressursene i Øksnes. Det tror vi at vi gjør ved en samling på Myre, med lærermangel som kommer fremover og nye krav med tanke på lærertetthet. Vi ønsker likevel at det skal skje innenfor et tidsrom som er akseptabelt for skolene for å kunne samordne dette. Vi har ikke lagt inn besparelser på dette i budsjettet, da det er såpass stor usikkerhet rundt det. Vi får også en situasjon med krav fra regjeringen om lærertetthet. Det betyr at rammen fra skolen trolig ikke blir redusert så mye, men at ressursene blir brukt på en annen og bedre måte, sa Hansen.

– Legges ungdomstrinnet ned, fjernes en viktig del av suksessoppskrifta vår FAU og rektor ved Alsvåg skole mener en nedleggelse av ungdomstrinnet i bygda vil ødelegge en viktig del av suksessoppskrifta til skolen.

Klubben ved skolen i Alsvåg reagerer på prosessen i forkant og på begrunnelsen som ble gitt. I et brev sendt til kommunen forrige uke gir de klart uttrykk for at det siste året har vært krevende, hvor det fra møte til møte har blitt sendt nye signaler fra politisk hold om deres fremtid.

«For oss som jobber her, har dette vært et ekstremt slitsomt år! Usikkerheten tærer på oss alle som har vårt daglige virke ved Alsvåg skole. Dette var bakteppet for juleferien for oss som arbeider ved skolen i Alsvåg. Noen vurderer jobben sin – er den trygg? Noen vurderer å flytte. Noen ønsker av forskjellige grunner å fortsette sitt virke i Alsvåg, selv om ungdomstrinnet blir nedlagt», skriver de i brevet.

– Rystet

Når VOL møter klubben denne uka, er det en gjeng som fortsatt sliter med å skjønne argumentasjonen bak nedleggelsen.

– Ikke har vi fått den lovte oppvekstmeldinga, ikke er saken tilstrekkelig belyst fra et faglig og pedagogisk ståsted og ikke er avgjørelsen økonomisk begrunnet. Klubben stiller seg veldig spørrende til prosessen og motivene, sier klubbleder Inger-Lise Evensen og inspektør Hogne Pettersen.

Klubben sier vedtaket kom svært overraskende på. De peker på at skolestruktur ble behandlet i et eget møte i oktober, da Sommarøy skole ble vedtatt nedlagt med en liten innsparing. Da trodde de på ro, i alle fall for en stund.

– Vi er egentlig rystet. Her er total mangel på forutgående prosesser, og vi reagerer veldig på at ungdomstrinnet legges ned i en budsjettbehandling. Vi har blitt møtt med en stadig skiftende argumentasjon. Når det ikke er innsparing i dette, og det pedagogiske aspektet ikke er tilstrekkelig utredet, da blir det en type debatt og argumentasjon som er vanskelig å kjenne igjen som annet enn at noen har bestemt seg for at ungdomstrinnet skal legges ned, koste hva det koste vil, sier Pettersen.

Begrunnelsen om fremtidig lærermangel og nylig vedtatt lærernorm har de lite til overs for.

– Avgjørelsen om nedlegging baseres på synsing, hva de føler og tror, sier Pettersen.

– Lærermangel har foreløpig vært helt ukjent for oss. Hos oss jobber lærerne på tvers av barnetrinn og ungdomstrinn, og det fungerer veldig fint. Vi vet til og med at det er studenter under utdanning som spesifikt ønsker å jobbe ved ungdomstrinnet i Alsvåg. I løpet av de siste årene har syv lærere tatt videreutdanning og vi har lavt sykefravær, det sier noe om trivsel og miljø, sier Evensen.

– Kapasiteten nok?

Også FAU ved skolen har denne uken sendt brev til skoleeier, hvor de reagerer på fraværet av "saklige og kvalitative begrunnelser for vedtaket".

– Vi etterlyser argumentasjonen som ligger bak beslutningen om ikke å vente på oppvekstmeldingen og heller ikke en grundig utredning av økonomiske og pedagogiske konsekvenser, ikke bare for Alsvåg skole, men også for Myre skole som skal ta imot tett på 40 nye elever fra høsten 2019, skriver FAU i sitt brev. De er også bekymret for langsiktige konsekvenser, da man om noen år har kull på over 60 elever som skal inn i ungdomsskolebygget på Myre.

– Myre skole er foreløpig ikke bygd for å ha tre paralleller på ungdomstrinnet, skriver FAU. De mener også at kommunen gjør seg selv mer sårbar, da det blir vanskeligere å finne alternativer for enkeltelever med behov for miljøskifte.

Klubben i Alsvåg vil ikke kritisere skolen på Myre, men stiller spørsmål ved at store klasseromsmoduler nå skal opp i skolegården for å klare å romme alle nye elever, aulaen skal rives, ny skole blir vurdert bygget og det jobbes for nytt kulturhus like ved.

– Området kommer til å bli en byggeplass, med gjerder, støv og anleggsvirksomhet. Samtidig skal masse nye elever inn. Da vet vi at skolene i Alsvåg og på Sommarøya har et uteområde hvor elevene fritt kan utfolde seg, sier Evensen og Pettersen.

– Her er tydelig mangel på overblikk, legger Pettersen til.

Har ikke gitt opp

I brevet til skoleeier reageres det også på uttalelser Myre-rektor Vigdis Indregaard kom med til VOL etter nedleggingsvedtaket. Hun mente vedtaket var riktig, og sa at et større faglig miljø for elevene og lærerne var avgjørende for henne.

– Er ikke miljøet i Alsvåg bra nok? Det er det vi leser mellom linjene, og derfor var det mange som lot seg provosere av utspillet. Vi ønsker svar på om dette er en gjeldende holdning i kommunen, er det noe skoleeier stiller seg bak? Vi mener vi har et svært godt utviklet miljø i Alsvåg. Størrelse er ikke avgjørende, sier de.

– Demokratiet har talt. Et klart flertall i kommunestyret ønsker å legge ned ungdomstrinnet. Bør man ikke akseptere det og gå videre?

– Vi er ansatt i Øksnes kommune, og er lojale mot vedtak som blir gjort. Elever som skal gå på skolen i Alsvåg eller må flytte til Myre, vil bli godt ivaretatt. Men vi kan ikke være stille når det gjøres et vedtak som vi er helt uenig i. Vi har et tilbud som er godt, som det ikke er økonomisk gevinst i å legge ned, og da oppleves dette som helt absurd for oss, avslutter de.

Aps Yngve Hansen kommenterer saken slik:

– Vi har stor respekt for at det er uenighet om endringer i skolestruktur. Øksnes Arbeiderparti står inne for den beslutningen vi har vært med på, og mener den er det beste for elevene og kommunen som helhet på sikt. Det vil også være naturlig å minne på om at det var flertall i kommunestyret for å flytte ungdomstrinnet allerede i år. Det mener vi ville vært uheldig, og for oss var det vesentlig at det skulle være såpass god tid på prosessen at alle parter sammen kan bidra til en best mulig overgang, sier han.