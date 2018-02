Pasient døde av kreft

Pluss

– Jeg har ikke tall som viser Nordlandssykehuset Vesterålen, men vi behandlet cirka 40 saker på Nordlandssykehuset i fjor. Det vil si ved alle de tre Nordlandssykehusene, Bodø, Vesterålen og Lofoten til sammen, sier underdirektør Solveig Mollnes.

Alvorlig kritikk

Et eksempel fra Stokmarknes sykehus som Vesterålen Online har inngående kjennskap til, og som Fylkesmannen i Nordland avsluttet i 2017, er en sak om diagnostisering og behandling av en aggressiv blærekrefttype. Pasienten ble til å begynne med ikke informert om testresultatene. Tilstanden ble til å begynne med heller ikke kommentert i legejournalen eller til pasienten.

Operert ved UNN

Etter innledende undersøkelser og behandling ved Stokmarknes sykehus, ble pasienten senere operert ved universitetssykehuset i Tromsø (UNN).

Flyttet til Radiumhospitalet

Av ikke omtalte årsaker, valgte pasienten å få videre behandling ved Radiumhospitalet i Oslo. Det viste seg at kreften hadde spredt seg til andre organer i kroppen. Behandlingen ble etter hvert sett på som nytteløs. Pasienten reiste hjem og døde senere.

Vurderinger

Fylkesmannen i Nordland har i ettertid tatt stilling til om det tok uforsvarlig lang tid fra det va mistanke om blærekreft, til utredningen var ferdig og behandlingen kunne starte. Fylkesmannen måtte også vurdere om det var uforsvarlig at sykdommen ikke ble oppdaget på røntgenbilder som viste at pasienten hadde kreft.

Stafettordning

Noe av det som omtales i Fylkesmannens behandling, viser at Stokmarknes sykehus i den tiden pasienten var tilknyttet sykehuset, ikke hadde fast urolog. Sykehuset benyttet seg i stedet av faste vikarer fra Sverige i en stafettordning. Dette resulterte i at sykehuset på Stokmarknes ikke alltid hadde urolog.

Skulle ta 25 dager

Utredningen av pasienten skulle etter normene ikke ta mer enn 25 kalenderdager, i følge Fylkesmannens vurderinger. Behandling skulle starte senest 14 dager etter at utredningen var avsluttet.

Nærmere 60 dager

– Det ble ganske klart at det dreide seg som kreft, og da en aggressiv voksende type. Det var da uforsvarlig at det tok to og en halv til tre måneder før pasienten ble henvist til behandling ved UNN. Hvert ledd i utredningen ble forsinket fordi det ikke var urolog til stede kontinuerlig. Dels planla én urolog at kommende utredningsskritt skulle skje når neste urolog var på plass. Dels ble ikke pasienten satt opp til undersøkelser da heller. Dels involverte ikke øvrige leger seg i utredningen når urolog var fraværende. Sykehuset hadde på dette tidspunkt ikke et system som sikret at blærekreftmistanke ble utredet innen forsvarlig tid, skriver fylkeslege Jan-Petter Lea i et avsluttende tilsynsbrev til Nordlandssykehuset.

Tok for lang tid

Kritikken fra Fylkesmannen i Nordland omhandler også opplysninger om feiltolking av røntgenbilder.

I fylkesmannens konklusjon slås det fast at det for den aktuelle pasienten i dette tilfellet forelå brudd på forsvarlighetskravet i spesialisthelsetjenesteloven ved at utredningen av pasienten tok for lang tid.

I etterkant av pasientens dødsfall, har Nordlandssykehuset endret organiseringen av blærekreftutredningen.

– Risikoen for tilsvarende forsinkelser skulle derfor ikke lenger være til stede. Fylkesmannen finner på dette grunnlag å kunne avslutte tilsynssaken, skriver fylkeslege Jan-Petter Lea i sitt tilsynsbrev til Nordlandssykehuset.

De pårørende som klaget saken inn for Fylkesmannen er informert om utfallet av tilsynssaken.