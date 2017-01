Ny futsalfest i Sortlandshallen

I forrige futsalhelg i midten av desember slo Vesterålen til med to imponerende seire over KFUM (6-1) og Grorud (6-3).

– Vi overrasket oss selv ved å vinne de to kampene med så store resultat. Særlig KFUM, som blir regnet for å være et av de tøffeste lagene å møte, sier Thomas Aloyseous på Vesterålen futsal.

Nå er juleferien snart over. Lørdag møter de Sjarmtrollan fra Tromsø i Sortlandshallen. Etter lørdagens kamp er sesongen allerede halvspilt. Søndag venter Hulløy FC fra Bodø.

– Vi har ikke hatt et egentreningsprogram, men vi hadde en fin førjulsturnering på Sortland, og de fleste spillerne har spilt futsalturneringer i romjula. Vi er i god form, lover han.

Aloyseous skadet seg mandag på trening i Tromsø, og det er usikkert om han blir med til Sortland i helgen.

– Jeg tråkket feil og sliter med å gå ordentlig. Vi får se om jeg rekker å bli skadefri. Men vi stiller uansett et sterkt lag i helgen. De fleste er skadefri, sier han.

Det er imidlertid klart at Tobias Vibe ikke blir med til Sortland, uvisst av hvilken grunn.

Om Aloyseous blir skadefri, må han uansett stå over den første kampen mot Sjarmtrollan etter å ha fått gult kort mot Grorud i den forrige kampen.

– En Grorud-spiller var på vei gjennom, og jeg sklitaklet akkurat ballen tidsnok unna, men tok spilleren etterpå. Det var nok helt riktig med gult kort, vedgår han.

- Vi har blitt mer futsalsmarte Etter en tøff start på årets futsalsesong, har Vesterålen futsal virkelig fått sving på sakene og ligger foreløpig på en sterk andreplass i eliteserien. Det var et oppvaskmøte som gjorde susen.

Vesterålen ligger på andre plass med 16 poeng, mens lørdagens motstander Sjarmtrollan ligger på plassen bak med 13 poeng. Tromsølaget har imidlertid tre kamper færre spilt og er i scoringssiget med seire 5-3, 4-1 og 8-1 i sine tre siste kamper.

– De har mistet mange spillere etter fjorårssesongen, men de har overrasket og er det eneste laget som ikke har tapt i årets sesong. Det blir definitivt en tøff motstander, og de kan gå forbi oss på tabellen om de vinner de neste kampene, sier Aloyseous.

De to lagene har ikke møttes før denne sesongen, men møtes igjen 7. februar.

Hulløy FC er på papiret en lettere motstander. Bodø-laget ligger på åttendeplass med to seire og fem tap. Ett av tapene kom mot Vesterålen i november, da vesterålingene til slutt vant 6-4.

– Hulløy er nyopprykket, men har mange gode spillere, så det blir også en tøff kamp. Om vi spiller godt, tror jeg likevel vi har gode sjanser til å vinne begge kampene.

Vesterålen har kun tapt to kamper, og det var sesongens to første. Aloyseous tror det skyldes brå overgang fra fotball.

– I fjor forberedte vi oss bra og spilte en del futsal før sesongen begynte. Denne sesongen fikk vi ikke spilt særlig futsal i forberedelsene. Fotballen kom litt tett på sesongen, og vi hadde ikke med alle de beste spillerne den første helgen. Når vi har med både Mathias Dahl Abelsen og Jørgensen-brødrene, vet vi at vi spiller bra også mot de beste lagene.

Spillende administrator Tobias Nygård Vibe på Vesterålen futsal sa til SortlandsAvisa før jul at det var et oppvaskmøte som gjorde susen.

– Det skjedde noe etter oppvaskmøtet tidligere i høst da vi manglet flere spillere i forbindelse med de to første bortekampene. Da sa jeg tydelig fra at alle er nødt til stille, med mindre man er skadet. Det hjalp veldig. Vi er en kompisgjeng som kjenner hverandre godt og tåler når noen sier fra.

Så får vi se om suksessen og andreplassen forsvares i Sortlandshallen til helgen.