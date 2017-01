Slutter etter nesten 38 år som prest

Øyvind Ingvaldsen kom til Vesterålen i mars 1979 som residerende kapellan. Siden mai 1981 har han vært sogneprest i Sortland. Nå som tiden som sogneprest er over, skal han bruke tiden på andre ting.

Kun to av prestene i Vesterålen vil vie homofile I tillegg til prosten vil kun to av prestene med vigselsrett i Vesterålen vie homofile.

Han bor sammen med kona Aina i Heiveien, ikke langt overfor Sortland kirke, i et hus de stort sett på egen hånd har pusset opp i løpet av de siste årene.

– Jeg kan ikke være prest lenger, men ser ikke mørkt på det. Jeg har mange interesser og liker å lese, er glad i historie og å fotografere.

Han har også en omfattende hage, som nå kan få enda mer pleie.

– Den bruker jeg og Aina mye tid på, og den har vi mye glede av. Jeg liker også å reise, spesielt til Frankrike og Italia, så jeg kommer fortsatt til å være i aktivitet.

Byr på kirkekonsert og fiskesuppe Det blir høy kvalitet over både musikk og mat i Hadsel kirke til helgen.

1. juledag holdt Ingvaldsen gudstjeneste i Sortland kirke, før han avsluttet i Sigerfjord og Indre Eidsfjord kirker dagen etterpå.

– Adventstiden og jula er altfor travel. Det er i tillegg mye opprydning i forbindelse med overgangen, så jeg har ikke rukket å ta det innover meg ennå.

– Men hvordan var det å avslutte gjerningen?

– Jeg ønsket ingen markering. Det er en hverdagslig sak at folk slutter i jobben. Men jeg sa noen takkens ord til slutt i gudstjenestene. Det var spesielt.

Han omtaler de nesten 38 årene som prest i Vesterålen som travle.

– Det har vært mange år med mye ansvar. Sortland er det største kirkestedet i Vesterålen og har gjennom årene hatt en stor utvikling, sier Ingvaldsen og utdyper:

– Vi begynte med å være to prester som møttes til stabsmøte. Etter hvert har staben blitt betydelig større, og vi har fått mange dyktige folk i løpet av årene. Reformen som kom rundt tusenårsskiftet, der alle menigheter skulle ha en kirkeverge i full stilling, har vært veldig viktig. Da har jeg som sogneprest fått færre administrative oppgaver.

Vestlandsplan

I utgangspunktet var ikke planen hans å bli prest.

– Jeg skulle egentlig bli ingeniør og hadde kommet inn på NTH i Trondheim. På den tiden holdt jeg til i en kristen ungdomsgjeng, og da jeg fikk vite at det var stor prestemangel i Norge, bestemte jeg meg for å studere teologi i stedet.

Ingvaldsen studerte i Oslo og jobbet som kirketjener i Røa kirke ved siden av studiene, før han endte opp i Vesterålen.

– Da jeg var ferdig med studiene, hadde jeg lyst til å oppleve Nord-Norge i en periode. Planen var å ende opp på Vestlandet igjen, sier Ingvaldsen, som opprinnelig kommer fra Os, tre mil sør for Bergen.

Men nå er mange år gått, og Ingvaldsen bor fortsatt på Sortland.

– Er planen fortsatt å flytte til Vestlandet?

– Vi har ingen flytteplaner nå.

Lønn uten jobb

Ingvaldsen ble utnevnt til embetsmann av kongen i statsråd i 1981. Fra 1. januar i år har stat og kirke skilt lag, og det er grunnen til at han nå slutter.

– Det er en uoppsigelig stilling, men nå som kirken og staten har skilt lag, betyr det at staten ikke har flere arbeidsoppgaver til meg. Men jeg får full lønn til jeg er 70 år.

– Får du ikke dårlig samvittighet av å få full lønn fra staten uten å jobbe.

– Nei, jeg har ikke dårlig samvittighet for det. Dette er statens ordning ved endringer i embetsverket. Vi er ikke mange dette gjelder for, totalt bare seks stykker, og bare to av oss er sogneprester. Ordningen gjelder nemlig bare dem som ble utnevnt i statsråd før 1989.

– Bånd kuttes

1. januar skilte altså Den norske kirke og den norske stat lag etter nesten 500 års samliv. Altfor nær, mener noen. Den avtroppende sognepresten har et delt syn på skilsmissen mellom kirken og staten.

– Jeg skjønner at ordningen med at kirken skal være en del av staten i et moderne samfunn, er utgått på dato. Det er ikke naturlig at det kirkelige skal blandes inn i statsforvaltningen.

Samtidig mener han at kirken har hatt en viktig rolle for landet og befolkningen.

– Jeg tror mange i Sortland har et godt og nært forhold til kirken, et sterkt bånd i sorg og glede. Samholdet vil fortsatt være der, men det er klart at når båndene mellom henholdsvis kirka og skolene og kirka og statsforvaltningen kuttes, blir kirka mer utydelig for folk og vil ikke lenger ha den plassen i samfunnet som den en gang hadde.

Ensomt presteliv

Folk omtaler Ingvaldsen som en intellektuell prest.

– Hva slags sogneprest mener du selv at du har vært?

– Det er vanskelig å bedømme ens egen gjerning. Jeg har forsøkt å være meg selv, men også være tro overfor kirka. En prest står ikke fritt til å si hva man vil. Vi tilhører en bekjennelseskirke, det er Den norske kirkes egenart, vi står ikke bare på bibelen alene, men også bekjennelsen. Jeg har forsøkt å formidle innholdet i Guds ord. Når det gjelder personlighet, er jeg ikke av de mest sosiale.

– Har det vært tungt?

– Jeg har stått sammen med bygdefolket i sorg og glede, men å være prest er også et ensomt liv. En har mye folk rundt seg under gudstjenesten, men ikke etterpå.

– Hva tenker du om fremtiden til kirka?

– Jeg er bekymret for at vi ikke utdanner nok prester. Vi trenger flere teologistudenter. Det er en prestekrise nå, som det også var da jeg bestemte meg for å studere teologi.

Dysleksi

Ingvaldsens far var filolog og lærte sønnen engelsk, tysk og fransk i oppveksten. Videre ble det opplæring i latin og gresk da teologistudiene begynte. Språkkunnskapen har vært viktig for ham.

– Jeg har slitt med dysleksi gjennom hele livet mitt. Teologistudiet var omfattende og det lengste, ordinære studiet på den tiden. Min far har vært en stor støtte for meg. Tross dysleksi kom jeg gjennom studiene og fungert som prest.

– Hvordan har du taklet dysleksien i jobben?

– Det gjelder, som for alle prester, å forberede seg godt.

– Har du skrevet en ny preken til hver søndagsgudstjeneste?

– Jeg har forsøkt å ikke gripe tilbake i bunken, men levere en ny preken til hver gang. Det er ikke bare å bla tilbake. En preken jeg skrev på 1970-tallet, ville vært helt upassende å holde i dag.

Han har samlet på alle sine manus gjennom de mange årene som sogneprest.

– De er noe av det jeg skal kjøre på Reno Vest nå. Jeg har ingen planer om å lage en prekensamling, forteller Ingvaldsen.

– Men bør du ikke ta vare på dem for ettertiden, spesielt du som har interesse for historie?

– Nei, mine prekener er ferskvare. Jeg har vært prest i nærmere 38 år. Nå føler jeg at jeg har sagt mitt.