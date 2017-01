Siste sjanse til å stemme på Årets sortlending

Mange har et lengre engasjement for andre bak seg, andre har fremstått som gode representanter for Sortland på andre måter. Det er mange grunner til at de ulike kandidatene er nominert.

Du kan være med å bestemme hvem som skal få prisen. I 2015 var det Hermod Høwe som stakk av med prisen, mens Anniken Høve fikk den året før. Andre tidligere vinnere inkluderer Lise Finden, Kjetil Paulsen og Svein Robert Vestå.

Det er to måter du kan stemme på. Den første er via sms, ved å sende VOL TIPS og bokstaven som representerer din kandidat, til 2399. Eksempel: VOL TIPS X. Den andre måten er på VOL eller SortlandsAvisas facebooksider.

Kandidat A: Oluf Herman Jensen

Oluf Herman Jensen har alltid vært opptatt av å hjelpe de svakeste i samfunnet. Det kunne være elever som hadde støttebehov ved skolen han underviste ved, eller det kunne være kollegaer i bondeyrket som strevde hardt.

Selv om Oluf Herman nå har trappet ned sin virksomhet, har han i mange år hatt en rekke frivillige verv. Han har vært leder for HLF Vesterålen i 16 år, verv på fylkesnivå i FFO, brukerrepresentant ved bygging av sykehuset på Stokmarknes og ved byggingen av Sortland ungdomsskole. Han har vært spesielt opptatt av hørselshemmedes og funksjonshemmedes forhold.

Kandidat B: Søren Frank

Frank, som opprinnelig er fra København, var med på skoleoppsetninger og andre forestillinger allerede som tenåring. Han har jobbet som skuespiller og sceneinstruktør i Danmark siden 1977, da han var 19 år gammel.

I 2004 søkte han seg til Norge, og han kom til Vesterålen i 2009. Her har han jobbet, blant mye annet, med ulike barneteaterforestillinger over hele regionen, og Vesterålen - tidligere Sortland - teater. Blant annet var han helt sentral i suksessen til oppsetningene «Gjøkeredet» og «Kalenderpikene». I høst startet han opp barneteatergruppa «Teater Blå». Søren døde brått i november 2016.

Kandidat C: Marius Jørgensen

Fotballspilleren har vært en sentral brikke både for Sortland IL og Vesterålen futsal det siste året. Som kaptein for Sortlands A-lag sørget han ikke bare for at laget beholdt plassen i tredjedivisjon, men at de etter en spennende siste serierunde kunne krone seg som seriemestere. Han ble kåret til Årets spiller av SortlandsAvisa både i 2015 og 2016. Avisa Nordland kåret han i 2016 til den beste spilleren i avdeling 11.

Vesterålen futsal spiller også i år i eliteserien, etter å ha tatt bronse i debutsesongen i den øverste ligaen i fjor. Marius er en nøkkelspiller også for dette laget.

Kandidat D: Kjetil Paulsen-statuen

Et drøyt år etter at ideen var lansert, står renholdsarbeider i Sortland kommune gjennom 30 år, Kjetil Paulsen, på sokkel midt på Sortland torg. Kjetil Paulsen selv har med sitt smittende humør hatt en oppdragende effekt på sortlendinger, og statuen er et symbol på nettopp hans engasjement for å holde byen ren. Statuen, som er finansiert gjennom et spleiselag bestående av det offentlige, næringslivet og privatpersoner, ble avduket i oktober i år.

I komiteen som har arbeidet med å få statuen på plass sitter Jørun Drevland, Ken Rune Hansen, Bjørn Heireng og Tove Mette Bjørkmo.

Kandidat E: Bård Meløe

I 2016 har flere enn noen gang tidligere registrert sine turer til toppen av fjellene rundt omkring i Vesterålen. Etter at Vesterålen friluftsråd i 2015 kastet seg på Telltur-bølgen, har tusenvis av vesterålinger gjort det samme. Leder Bård Meløe i Vesterålen friluftsråd er en av pådriverne for registreringen, som har sørget for at flere kommer seg ut på tur.

Han har også vært engasjert i Kul Tur-uka, en kultur- og naturfestival som har blitt arrangert de siste to årene, samt vært med i arrangementskomiteen for sykkelrittet Vesterålen Grand Prix.

Kandidat F: Vårin Sørmeland

Vårin Sørmeland rørte mange da hun i høst sto frem i SortlandsAvisa med sin historie om seksuelt misbruk gjennom hele barndommen. Etter mange år med ikke å bli hørt eller trodd, står Vårin rakrygget og forteller sin historie, i avisa og på foredrag, både for fagfolk og folk flest. Hun tror på at åpenhet rundt et tabubelagt tema kan være med å redusere faren for at andre blir utsatt for det samme som hun har måttet gjennomgå.

Kandidat G: Laila Lochert

Laila Lochert tok Vesterålen, og Norge, med storm med sin friske deltakelse i 2016-utgaven av Farmen, der hun til slutt sto igjen med heder, ære, en splitter ny bil og en hyttepremie. Med sitt engasjement, humør og nordnorske iver har Farmen-vinneren vært en god representant for Sortland og Vesterålen, og har i høyeste grad bidratt til å sette regionen på kartet

Kandidat H: Ann Karin Jensen

Ord som innovativ og nytenkende har blitt brukt for å beskrive Ann Karin Jensen, som driver klesbutikken B-Young på Sortland. Da netthandelen fikk fotfeste for fullt, tok Ann Karin grep. I stedet for å se begrensningene og ulempene konkurransen medførte, satset hun på kompetanse og nisjeprodukter. I tillegg er hun pådriver for moteshowet Fashion Friday, der billettene har blitt revet unna. Butikken har også fått Gaselle-status, for positivt økonomisk driftsresultat og vekst i omsetning.