Marius er kåret til Årets sortlending

– Nei, vant jeg? Så artig! Det setter jeg utrolig stor pris på. Jeg vil takke alle som har stemt på meg, utbryter Jørgensen når SortlandsAvisa gir ham nyheten i Blåbyhallen tirsdag kveld.

Ble kåret til 3.divisjons beste spiller Sortlands lagkaptein, Marius Jørgensen, har blitt kåret til den beste spilleren i 3.divisjon, avdeling 11 i årets sesong.

27-åringen vant kåringen med god margin, og han er raskt ute med å bruke oppmerksomheten til å sette enda mer søkelys på hallkapasiteten i byen.

– At en fotballspiller blir Årets sortlending, viser hvor viktig idretten er for sortlendinger. Jeg håper kommunen også ser det og vil prioritere annerledes, sier Jørgensen og utdyper:

– Vi er heldige som har Blåbyhallen, men den begynner å bli gammel og trenger et nytt dekke. Aller mest ønsker jeg meg en utendørs kunstgressbane og en flerbrukshall. Jeg skjønner at kommunen må prioritere pengene, og at man ikke kan ønske seg alt, men idretten er viktig for Sortland, sier han bestemt.