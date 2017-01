Melbukaviar og Rema er fortsatt bestevenner

Butikkjeden Rema 1000 har sagt at de ønsker å knytte seg tettere til enkelte leverandører, såkalte «bestevenner», samtidig som de kutter ut andre.

Ikke berørt

Melbukaviar er foreløpig ikke berørt av Remas nye innkjøpsstrategi.

– Vårt hovedområde er Nord-Norge, der vi har fått gode åpninger i samtlige kjeder. Hvordan kjedene tar imot matprodusentene er en av de tingene som er utfordrende for å få adgang til markedet, sier daglig leder i Melbukaviar, Kristian Jensen.

Han forteller om en tilbakegang for Melbukaviar hos Rema i fjor, da kjeden i 2016 valgte ikke å føre Melbukaviar mild.

Jobber opp mot butikkene

Å få adgang til butikkjedene er noe Melbukaviar hele tiden jobber med. De har god dekning i Norgesgruppen over hele landet. De selger per i dag Melbukaviar kun i få av landets Rema-butikker sør for Brønnøysund.

– Det er vanskelig å forutsi effekten fra Remas strategi. Det ser ikke ut til at det vil ramme oss nevneverdig fremover. Det er jo gjennomgående for alle kjeder at de vil bruke arealet i butikken på best måte, så leverandørenes produkter må prestere godt, ellers blir du hevet ut. Man må ha gode argumenter som går på enten pris eller kvalitet, sier Jensen.