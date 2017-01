Italiensk gjort på norsk

Det skjønner jeg godt, det er ikke så mange som har hørt om det, kanskje ikke så mange kokker heller.

Gnudi er en ganske ny italiensk oppfinnelse, de stammer fra Toscana som så mange andre italienske retter, men alt tyder på at denne saken ble funnet opp for 40-50 år siden. I senere tid er det en engelsk kokk ved navn April Bloomfield som har gjort retten ganske så kjent. Jeg tror jeg har nevnt henne før, hun jobba lenge sammen med den ikke så altfor ukjente kokken Jamie Oliver. April Bloomfield har en ganske ikonisk og dødskul restaurant i New York, den hadde inntil desember i fjor en stjerne i guide Michelin, den ble fratatt stjernen i årets utgivelse, men fikk en annen utmerkelse som heter BiB Gourmand. Det betyr billig dritbra mat sagt på min måte.

Jeg var der og spiste i oktober. Det er en dødskul restaurant, vi fant den nesten ikke, fordi de har dyrka en masse grønnsaker på utsiden av restauranten. Jeg kødder ikke, rundt hele huset vokste det urter, gresskar, squash og spiselige blomster. Da vi kom inn så det ut som en engelsk brun pub. Overalt stod det små flekkete griser, derav navnet The Spotted Pig. Og de serverer også engelsk pubmat, men gjort så inni granskauen godt!

Jeg spiste gnudi, hadde aldri spist det før, men lengter tilbake nesten daglig. Det var kanskje ikke helt Michelin-standard, men sjukt billig og så inni helvete godt! Vi spiste lunch og det var anbefalt å spise 1-2 retter, men det var så digg at jeg spiste 4.

Jeg har kanskje enda ikke sagt hva gnudi er. Det er enkelt å lage! Originalt er det ricotta som blandes med litt parmesan, revet muskatnøtt, salt, pepper og store mengder semolinamel. Semolinamel, det har du kanskje ikke hørt om, og du får ikke kjøpt det på Sortland, jeg sjekka alle butikkene. Da er det vel umulig å lage tenker du. Jeg nekta å gi meg så lett. Semolinamel er laget av durumhvete og er den innerste og hardeste delen av hvetekjernen. Durumhvete er en type hvete som ikke har blitt dyrket så mye av her til lands, men er ganske vanlig i varmere deler av verden. Durumhvete blir brukt til mye rart, men er veldig vanlig å bruke i pastadeiger.

Semolina eller durummel kan være vanskelig å få tak i, det du derimot får tak i er semulegryn. Jepp, den du har laget suppe og pudding av. Det er omtrent akkurat det samme, bare laget av vanlig hvete.

Så over til ricottaen, den kan også være vanskelig å få tak i. Ricotta er noe mange vil kalle en italiensk myk ost, det er vel ikke rett om man skal være helt presis. Ricotta blir nemlig ikke laget av ostestoffet i melka, kasein, men av mysen. Litt sånn som brunost. Ikke det at ricotta og brunost har noe annet til felles enn akkurat dette. Fersk ricotta har en litt søtlig smak, er hvit, bløt og kan se litt ut som cottage cheese bare ikke med så store klumper. Vi trenger kanskje ikke henge oss så veldig opp i ricotta, men nå vet du litt mer om den.

Jeg fant ikke ricotta heller, men tenkte at jeg kanskje kunne bruke noe digg fersk ost. Det fant jeg på Nordtun gård. Den ferskosten er ikke så søt som ricottaen, ganske mye syrligere og inneholder en god del mindre fett. Jeg var usikker på om det kom til å gå fint å bruke ferskost i stedet for ricotta. Det viste seg å gå bra.

Så da har jeg altså bytta ut alle ingrediensene som egentlig skulle være italienske med norske. Ikke parmesanen da, men den er heller ikke noe problem, den kan erstattes med Holtefjell xo, rød Kjerringøy, og andre faste norske oster. Jeg vet at de har en ekstra vellagret ost på Nordtun gård som er dødsdigg, helt på høyde med de beste parmesanene. Jeg er bare litt usikker på om de selger den eller holder den for seg selv (muskatnøtt og pepper er vel heller ikke norske, håper du tilgir meg).

Dette trenger du:

Oppskriften holder til fire personer.

- 500 g ferskost eller ricotta

- 200 g parmesan eller en annen fast ost, helst norsk da

- muskatnøtt

- salt og pepper

- 1 kg semulegryn eller durumhvetemel

- 100 g bacon i terninger

- 4 ss smør

- litt salvie, rosmarin, persille, timian eller oregano (alle fem sammen funker også)

- 2 sjalottløk

- ekstra parmesan eller annen fast ost til å rive over

Slik gjør du:

1. Riv parmesan helt fint, helst med et microplane, bruk det fineste rivjernet du har. Bland osten med ferskosten og smak til med pepper, salt og muskatnøtt. Her kan du også blande inn fersk spinat, urter og finkuttet skinke om du vil.

2. Finn frem et stort brett som du får plass til i kjøleskapet. Ha halvparten av semulegrynet på brettet. Så begynner du å rulle ostemassen din til små kuler, litt mindre enn pingpongballer. Legg dem over på semulegryn etterhvert som du er ferdig.

3. Når alle ostebollene er ferdig rullet tar du resten av melet og drysser over bollene. Rull bollene forsiktig rundt i semulegryn slik at de er godt dekket av gryn.

4. Sett brettet i kjøleskapet til neste dag. Det som skjer i løpet av natten er at grynet trekker fuktigheten ut av ostemassen og danner en deig rundt osten. Helt genialt! Du får ostedumplings som nesten lager seg selv! Det eneste du må ha er tålmodighet nok til å vente!

5. Jeg hadde ikke tålmodighet og måtte teste 5 gnudi etter 2 timer. Det gikk til helvete. Veggen rundt osten hadde ikke blitt tykk nok og de bare kollapset.

6. Dagen etterpå koker du opp rikelig med vann i en kjele, ha i godt med salt, og trekk gnudien i 2 minutter. Ikke la dem fosskoke, da blir det havari! Mens gnudiene koker steker du bacon og sjalottløk i en stekepanne, ha i 3 ss av kokevannet fra gnudiene og rør inn smør og litt ekstra fast ost. Ha i finkutta urter og gnudiene når de er ferdigtrukket, server i en dyp skål med litt ekstra revet ost over!

Dette er godt altså! Ikke spesielt vanskelig heller. Velbekomme!