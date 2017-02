Perfekt til kjøtt og fisk

De to beste og kanskje mest kjente heter The French Laundry og Per Se, begge har to Michelin-stjerner. Han har i tillegg gitt ut noen helt fantastiske kokebøker. Den ene kom samtidig som jeg var lærling. Den er utlest for å si det mildt. Det er den boka jeg har sett mest i.

Kellers matstil kjennetegnes av at han gjør ting perfekt fra begynnelse til slutt. Ikke så mye fiksfakseri, men ting er strøkent. Han tar ofte klassiske retter og gjør dem på nytt, helt perfekt. Det vises også i filmen, da rotta Remy skal lage en signaturrett (ved hjelp av en ubrukelig kokk som han styrer nesten som en fingerdukke). Remy lager ratatouille, med samme ingredienser og smaker, bare på en ny og mer raffinert måte. Det er ganske tydelig at Keller har en finger med i spillet.

Kanskje du lurer på hva ratatouille er, sånn bortsett fra filmen? Det er en rett så klassisk fransk som du får det. Og dødsenkel, egentlig. Det er mulig å lage vanskeligere varianter, det kommer jeg tilbake til. Ratatouille kommer opprinnelig fra området rundt Nice, stedet altså, ikke det engelske ordet. Navnet ratatouille stammer fra et ord som direkte oversatt betyr å røre sammen.

Man finner spor av ratatouille så langt tilbake som 1800-tallet. Det er originalt en stuing, som kanskje folk kjenner det best som. En tomatisert grønnsaksstuing eller tomatsaus med masse store biter i, satt veldig på spissen. Squash, aubergine, tomat, paprika og løk er hovedingrediensene. Det er også lov å bruke fennikel uten at ratatouillepolitiet kommer for å bure deg inn, men det er ikke så mye brukt. I tillegg bruker man ofte urtene rosmarin, laurbærblad, basilikum og timian. Vi kokker har en fasit, en bok vi slår opp i om vi lurer på hva en rett egentlig består av. Her står de mest klassiske rettene. Denne boka er selvfølgelig fransk og heter Larousse.

Her står det at om man skal lage ratatouille, skal alle de forskjellige grønnsakene stekes hver for seg, slik at smaken av de forskjellige grønnsakene virkelig kommer frem. Larousse har faktisk et eget styre som behandler saker, og som avgjør hva som skal stå i boka, formannen for dette styret er ingen ringere en Joel Robuchon, kokken med flest Michelin-stjerner, hele 28! Når maks antall stjerner per restaurant er tre, så vil det si at han har en del restauranter. Disse er fordelt over hele verden. Som sagt: Det er ikke noe vanskelig å lage ratatouille, og det funker perfekt til kjøtt og fisk. Det er også godt som en egen rett i seg selv. Kanskje litt sommerlig, men sola er jo straks tilbake, så da kan man spise ratatouille, nyte sola og drømme om sommeren som plutselig er her.

Jeg orker ikke lage den enkle varianten, jeg lager en litt mer raffinert variant, akkurat som rotta Remy og Thomas Keller ville ha gjort! Den krever litt tålmodighet og er nesten som et lite puslespill.

Oppskriften burde holde til 4 personer

Du trenger:

2 grønne og 2 gule squash

10 plommetomater

2 aubergine (tynne og med lik diameter som squashen)

8 hvitløksfedd og 2 kepaløk

2 ss tomatpure

2 røde paprika

4 ss olivenolje

Litt fersk rosmarin og timian

2 laurbærblad og pepper

Slik gjør du:

Begynn med å kutte squashen og auberginen i tynne skiver, på cirka 2 mm. De bør ha cirka samme diameter som tomatene. Fjern skinnet på tomatene ved å skjære et kryss i skallet på «toppen» av tomaten. Kok opp en stor kjele med vann og finn frem en bolle med kaldt vann.

Dypp tomatene i kokende vann i 10-20 sekunder og løft dem over i det kalde vannet. Nå vil skallet løsne fra tomatkjøttet. Du kan bare dra det av. Kutt tomaten også i like tynne skiver som squashen og auberginen. Du må være nøye i kuttingen, slik at det blir like tykt. Trikset er å kjøp en mandolin. Ikke instrumentet, men kjøkkenredskapet. Squashen og auberginen funker fint på mandolin, tomaten må du nok kutte med kniv.

Du får en del skalker når du må kutte så nøye, men de skal du bruke, så ikke kast dem. Ha olivenoljen og tomatpureen i en gryte. Skrell og kutt paprikaen, løken og hvitløken, og sleng det oppi, sammen med noen stilker timian, rosmarin og laurbærbladene. Ikke ha høy varme, men kok stille og rolig sammen til noe som minner om syltetøy eller kompott. Når det har kokt rolig i en halvtime, plukk ut urtene og laurbærbladene og hell alt over i en blender. Kjør det skikkelig glatt. Finn en passelig gryte eller stekepanne. Smør et tynt lag med pureen utover.

Nå begynner puslespillet. Legg skivene etter hverandre slik at de delvis overlapper: grønn squash, aubergine, tomat og gul squash, grønn squash, aubergine, tomat og gul squash, og så videre. Legg dem i gryta og bre dem forsiktig utover, slik at de danner et taksteinmønster. Nå skjønner du også hvorfor man må være nøye med kuttinga og diameteren på grønnsakene. Er du ikke nøye, vil det vise seg nå. Like godt, men ikke like fint.

Når du har fylt gryta, legger du på et lokk og baker dette i ovn på 150 grader i cirka 60 minutter, sjekk i alle fall etter 60 minutter, det kan hende at den trenger 90 minutter. Grønnsakene skal være møre, men fremdeles ikke ha falt helt sammen. Ta gryta ut av ovnen og strø over godt med ferske urter, litt olivenolje og nykverna, sort pepper. Server rykende varm, det er godt som en rett i seg selv eller perfekt som tilbehør til det aller meste. Jeg lover at gjestene dine vil bli imponert over håndverket om du gjør dette skikkelig.