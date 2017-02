Ungpikeidol til FamilieFæsterålen

Jenset fra Molde var med i Idol i 2014. I fjor turnerte han med VG-lista, og lørdag 26. august kommer han til Sortland for første gang.

Han skal først holde en lengre konsert under FamilieFæsterålen, og deretter en kortere konsert på kveldens Fæsterålen, melder arrangør Deadline Event.

– Vi har stor tro på at det blir to bra konserter. I fjor fikk vi mange henvendelser fra unger om at vi måtte booke ham, så han har vært på lista vår en stund, sier festivalsjef Stein Inge Pedersen.

Jensets største hit, «High», er streamet over 10,5 millioner ganger på Spotify. Musikalsk ligger moldenseren et sted mellom electronica, RnB og pop.