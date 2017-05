YX Sigerfjord fikk skjenkebevilling

YX Sigerfjord har søkt om å få skjenkebevilling til sin nysatsning i Sigerfjord-krysset, hvor de er i full gang med å bygge en amerikanskinspirert diner i tilknytning til bensinstasjonen. Da formannskapet behandlet saken torsdag, ble det diskusjon om det skulle kreves at XY skal ha én eller to kasser i lokalene.

Åpner snart Vesterålens første diner Den nye kafeen i YX i Sigerfjord skal etter planen være helt ferdig til turistsesongen starter, men målet er å holde åpent på 17.mai.

– Forskjellsbehandling

Rådmannen skrev i sin innstilling at hun ikke ville fraråde og gi skjenkebevilling, så lenge det forutsettes at skjenkevirksomheten holdes atskilt fra bensinstasjonsvirksomheten forøvrig.

«Skjenkevirksomheten må foregå fra egen kasse i skjenkelokalet, ikke i kombinasjon med øvrig salg i stasjonen. Det innebærer at det ikke er innvendig gjennomgang og ferdsel mellom stasjonsvirksomheten og skjenkevirksomheten for kundene», het det i rådmannens forslag til vedtak.

Dette punktet av vedtaket fikk ikke støtte fra Høyre, som i torsdagens formannskapsmøte ba om at dette ble strøket.

– Disse kravene om egen kasse har vi ikke stilt til noen andre. Dette er forskjellsbehandling, og jeg synes vi skal tenke oss om, sa Beate Bø Nilsen da hun la fram forslaget.

Ville avslå

Ap og Sp støttet administrasjonens forslag til innstilling. Rødts representant Christoffer Ellingsen ville avslå søknaden om skjenkebevilling, men da hans forslag falt, støttet han opposisjonen i at det er urimelig å kreve at tiltakshaver må ha to kasser.

I sin begrunnelse for å ville avslå søknaden, sa han at skjenking i kombinasjon med bensinutsalg er problematisk.

– Dette er et begrenset tilbud til bygda, og er i hovedsak knyttet til en trafikkåre. Hva blir konsekvensen av å tillate dette? Og kan vi i neste omgang får en søknad fra Esso Havna, som også vil ha skjenkebevilling? sa Ellingsen, som ikke fikk støtte hos noen av de andre partiene på å avvise søknaden.

– Dette er positivt for Sigerfjord, og nå får vi det til å handle om én eller to kasser. Det er feil at vi går inn og kompliserer ting og påfører søker en ekstra kostnad, sa Frps Asbjørn Tingvoll.

Skjenkebevillinga ble innvilget, og med stemmene til Høyre, Frp og Rødt ble også kravet om to kasser fjernet, med en presisering om at det ikke skal serveres alkohol fra området som er definert som bensinstasjon.