– Fortvilende å måtte forsvare seg mot slike holdninger

Kommunestyret vedtok tidligere i år samisk parallellnavn for Sortland kommune. Navnet er nå godkjent i departementet, og i torsdagens kommunestyremøte skulle politikerne vedta iverksetting av parallellnavnet.

Rådmannen foreslo at det produseres en ny side i profilhåndboka, som blant annet skal beskrive bruk av samisk parallellnavn i brevark i kommunikasjon med Sametinget og samiske institusjoner.

Rådmannen ønsker også å sende en henvendelse til Statens vegvesen for samisk skilting på fylkesveiene inn til Sortland, og skilt på innfartsveien fra nord og sør.

Vegvesenet vil da produsere skiltene og sette dem opp etter sine lover og regler.

– Administrasjonen har fått opplyst at vegvesenet tar alle utgifter ved vegskilting, opplyses det i sakspapirene.

Rådmannen ønsker også at samisk parallellnavn skal brukes på nye infotavler utenfor de to rådhusene.

– Ikke overrasket

Det ble debatt om saken i kommunestyret da Frps Asbjørn Tingvoll tok ordet.

– Da denne saken først var oppe ble det sagt at det skulle skiltes inn til Sortland, that's it. Nå kommer det mer. Nå skal vi ha skilt på rådhuset, ha nye brevark, infotavle og hjemmesiden skal oppdateres. Kostnadene baller på seg. Skal vi til syvende og sist bare ha samiske skilt i Sortland?

Aps Arild Inga tok deretter ordet.

– Jeg er ikke overrasket over at dette kommer fra Tingvoll. Det han gjør er en usynliggjøring av det samiske. Han vil ikke at den samiske befolkninga i Sortland skal ha en identitet. Han vil at mine unger skal skal være norske, at de kun skal snakke norsk. Jeg er ikke overrasket over at dette kommer fra han, men jeg blir veldig overrasket om resten går imot forslaget, sa Inga.

Han svarte med å legge fram et tilleggsforslag om å få opp samisk skilt på rådhusveggen, sammen med det norske.

– Bare begynnelsen?

– De lærde strides om samene kom først. Men vi er norske alle sammen. Da må vi holde på vårt eget språk. Jeg er redd dette bare er begynnelsen, om vi ikke setter ned foten nå. I neste omgang kan det komme nye krav. Hvor stor er egentlig den samiske befolkninga i Vesterålen? Hvor mange her kan samisk? spurte Tingvoll.

– Det er fortvilende å stå her å forsvare seg mot slike holdninger, sa Inga.

Tingvoll fikk lite støtte fra resten av kommunestyret. Både representanter fra Ap, SV og Sp var oppe på talerstolen og tok avstand fra Tingvolls uttalelser.

– Når jeg hører på holdningene Frp kommer med blir det tydeliggjort hvor viktig denne saken er, sa SVs Peer Nic Gundersen.

Høyres representanter var fristilte i saken, men ved voteringen var det kun Asbjørn Tingvoll som stemte imot rådmannens innstilling. Til og med Tingvolls partifelle Jan Nilssen støttet den samiske skiltinga. Det ble også flertall for Ingas tilleggsforslag om samisk skilt på rådhusveggen.