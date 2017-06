Fortsatt ingen avklaring for Kunstnerhuset

Det siste halve året har Kunstnerhusets venneforening jobbet, sammen med ei arbeidsgruppe nedsatt av kommunestyret, for å finne løsninger for fremtidig eierskap og rehabilitering av Kunstnerhuset.

I et notat anbefaler venneforeninga at Kunstnerhuset forblir i offentlig eie, til bruk for kunst- og kulturtiltak, samtidig som de vil at Kulturfabrikken skal drifte huset. Det siste sa styret i Kulturfabrikken ja til i styremøtet i slutten av mai.

Må rehabiliteres

Det er imidlertid behov for en rehabilitering. Samtidig påpeker venneforeninga at de «bygningsmessige kvalitetene huset har må tas vare på». De foreslås at det tas opp et lån, men at det også legges opp til en betydelig dugnadsinnsats. Blant annet skal skraping og maling av vegger og vinduer, utskifting av panel, oppgraving rundt bygget, riving av gulvbelegg og vegger gjøres på dugnad, ifølge deres tiltaksplan for rehabilitering.

– Venneforeninga vil, dersom kommunestyret vedtar å ta vare på huset, engasjere seg for å få inn sponsormidler/bidrag tilsvarende minimum 300.000 kroner, heter det i notatet.

Pengene vil de øremerke møbler, historisk utstilling og fond.

Venneforeninga har utarbeidet et notat med romplan, tiltaksplan for rehabilitering, driftsbudsjett, oversikt over bedrifter, dugnadsfolk og leietakere, samt en beskrivelse av befaringen som ble gjennomført på huset i april i år.

Ber politikerne si ja

Saken ble behandlet av kommunestyret torsdag. Rådmannen mener, som i fjor da saken var oppe sist, at huset bør selges. Innstillingen til saken var det Kulturfabrikken Sortland KF som sto for, som var å bevare Kunstnerhuset som utleiebygg til kunst- og kulturformål og kreative næringer.

Det ble også innstilt på at politikerne skal vedta at Kulturfabrikken Eiendom overtar eierskapet, samt iverksetter den skisserte renoveringen av bygningen, mens Kulturfabrikken skal iverata driftsansvaret.

Det er kommunen som tar renoveringskostnaden, mener Kulturfabrikken, og kommunestyret bevilger 100.000 kroner i årlig driftsstøtte.

Motor i et historisk Sortland

Venche Vik og Eva Charlotte Nilsen i vennegruppa var torsdag til stede i kommunestyremøtet for å fortelle om arbeidet. Deres forslag er at huset og plassen rundt, med Minnelunden, skal bli en motor i et historisk Sortland og at kunstnerhuset blir en arena for kreative folk i kommunen.

– Vi har egentlig ingen arena i Sortland som kan formidle lokalhistorie, påpekte Nilsen.

De vil at området skal bli en attraksjon for turister og vesterålinger, og at det skal inngå i lokalhistoriske opplegg for elever i grunnskolen.

– Skal det bli den motoren i et historisk Sortland må vi se det i en større sammenheng. For å få det til må vi ha kommunal styring. Vi må bygge opp et innhold. Det krever arbeid, planlegging og felles innsats av mange aktører. Vi tror at det bare er kommunen som kan være en slik aktør, sa Vik.

Vil se tallene først

Et felles forslag fra posisjonen ved Rødt, Ap, SV og Sp ble lagt fram i forkant av møtet.

I forslaget ytret de seg positiv til intensjonene i innstillingen, uten å ta stilling til gjennomføring. De påpeker at prosjektet er heftet med mange usikkerhetsfaktorer, og ba i forslaget om at Kulturfabrikken Eiendom utarbeider et anbudsdokument for renoveringen, som sendes ut med forbehold om kommunestyrets godkjenning. De innkomne anbudene vil være en del av grunnlaget for å vurdere videreføring av prosjektet , heter det i forslaget.

Arbeidet til Vennegruppa ble berømmet, men politikerne var likevel ikke overbevist.

– Vi er litt usikker på hva dette innebærer for Sortland kommune. Vi ønsker å ta noen skritt av gangen, og ikke gjøre et fullstendig vedtak. Men dette er et godt skritt videre, og det vil ikke utsette gjennomføring av prosjektet, bedyret forslagsstiller, Rødts Christoffer Ellingsen.

Høyre vil ikke selge

Høyre var klare på at de ville bevare huset. Johnny Karlsen ytret imidlertid at dette var en vanskelig sak, med mange ubevarte spørsmål, og særlig stor usikkerhet knyttet til drift og driftskonsepter. De ville imidlertid gå inn for innstillingen, men fjerne punktet om at kommunen vil være ansvarlig for renovering. Høyre ønsket heller at Kulturfabrikken Eiendom AS tar seg av saken, og kommer tilbake til kommunestyret for å få en garanti for det renoveringen vil koste.

Partifelle Silvia Ovik fulgte opp:

– Høyre er ofte for at kommunen skal kvitte seg med eiendomsmasse, men jeg må si at jo mer jeg hører om dette bygget og hvor viktig det er for Sortland og vår identitet, er jeg overbevist om at dette er unikt og at vi må ta ansvar for bygget. Forslaget fra posisjonen vil bremse opp en prosess som det nå er bra trykk i. Så det ønsker ikke vi å være med på, sa Ovik.

Posisjonens forslag ble vedtatt mot 13 stemmer fra Høyre og Frp. Et enstemmig kommunestyre støttet også et tilleggsforslag om at det bevilges inntil 50.000 kroner til gjennomføring av anbudsprosessen.