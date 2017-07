Etablerer midlertidige avkjørsler

SortlandsAvisa

Avkjørslene ned til Byggmakker og Sortland Caravan vil trolig bli stengt, og adkomst vil skje ned på siden av Byggmakker og videre langs havet. Innkjørselen til Coop vil bli fra Snekkerveien.

Brynjulv Øverby i teknisk etat skriver i et brev til Statens vegvesen at Sortland kommune arbeider for at etableringen av midlertidig adkomst skal komme på plass.

I mars kom Sortland kommune og Nordland fylkeskommune frem til at en rundkjøring ved Strandskogjordet ville være den beste løsningen. Ordfører Tove Mette Bjørkmo uttalte den gang til VOL at hun ønsket å bruke 13 millioner kroner, som er avsatt på Nordland fylkeskommunes økonomiplan, på dette arbeidet. Denne planen er ifølge Jan Harry Johansen, fagleder for plan og byggesaker ved teknisk etat, ikke spikret.

– Vi skal ha et møte i midten av august der vi, ut fra et reguleringsforslag, skal se på hvilken løsning som kan være aktuell for dette krysset, opplyser Johansen.